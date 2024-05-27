AKP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Aydın’a yeni bir stadyum sözü vermişti. Ancak bu sözün yerine getirilmesi konusunda belirsizlik devam ediyor.

Deprem sonrası yıkım ve stadyum sorunu

6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerin ardından yapılan denetimlerde Adnan Menderes Stadyumu için çürük raporu verildi ve yıkım gerçekleştirildi. Bu durum, Aydın'ın merkezinde profesyonel futbol oynanabilecek bir stadyum bırakmadı.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Efeler 09 SFK, maçlarını İncirliova’da oynamak zorunda kaldı. Şehirden ve seyircisinden uzak olmasına rağmen play-off’a kalan takım, 2. Lig’e çıkma şansını az farkla kaybetti. Bu süreçte en çok zararı gören taraf Efeler 09 SFK oldu.

Tasarruf tedbirleri yeni stadyumu engelleyebilir

AKP Aydın Milletvekili Ömer Özmen, bugün yaptığı basın toplantısında stadyumla ilgili gelen soruya yanıt verdi. Özmen, yeni stadyumun tasarruf tedbirlerine takılabileceğini belirterek, “Aydın'ın stadyum eksikliği olduğunu biliyoruz. Bu konuyu hem meclise taşıdık hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Tasarruf tedbirlerine takılmadan nasıl bir çözüm üretebiliriz diye düşünüyoruz” dedi.

Somut adım henüz atılmadı

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden iki ay geçmesine rağmen yeni stadyum için somut bir adım atılmadı. Aydın kamuoyu, bu belirsizlik karşısında hayal kırıklığı yaşıyor ve verilen sözün ne zaman tutulacağını merakla bekliyor.