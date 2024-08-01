Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 1 Ağustos 2024 tarihinde Aydın'ın çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanacağını duyurdu.

İncirliova ve Kuşadası'nda su kesintileri

ASKİ'nin açıklamasına göre, İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde saat 09:00 ile 11:00 arasında ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

Kuşadası'nda geniş kapsamlı kesinti

Kuşadası'nın Soğucak Mahallesi'nde ise 08:30 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi olacak. Bu kesinti, Aydem kaynaklı trafo arızası nedeniyle gerçekleşecek.