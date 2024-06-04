Aydın Valiliği koordinesinde yapılan çalışmalarda toplam bin 450 şüpheli yakalandı.

Aranan kişiler yakalandı

Çalışmalar kapsamında 0-5 yıl arası aranan 420, 5-10 yıl arası aranan 26, 10 yıl üzeri aranan 23 ve ifadeye çağrılmış 432 şahıs olmak üzere toplam 901 aranan şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 448'i tutuklandı.

Hırsızlık olayları çözüldü

Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda da 98 olay aydınlatıldı. Bu olaylarda 70 şüpheli yakalanırken, 11 şüpheli de tutuklandı. Ayrıca 1 kasten öldürme olayı aydınlatıldı ve olayın faili yakalanarak tutuklandı.

Asayiş olaylarına müdahale edildi

Asayiş olaylarında il genelinde yapılan aramalarda 33 tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 28 av tüfeği olmak üzere toplam 66 silah ele geçirildi. Bu olaylarda 44 araç da ele geçirildi ve 119 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında da 66 olay meydana geldi. Bu olaylarda 87 şüpheli yakalandı, 137 şüpheli gözaltına alındı ve 16 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 23 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik suçlarla mücadele

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 318 olay meydana geldi. Bu olaylarda 338 şüpheli yakalandı ve 44 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri arasında 4 bin 331 gram esrar, 536 gram skunk, bin 10 gram eroin, 29 gram kokain, 9 gram bonzai, 5 bin 300 gram metamfetamin, 16 gram amfetamin, 10 adet ectasy, 370 adet sentetik ecza ve 722 adet kök kenevir yer aldı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında ise 43 olay meydana geldi. Bu olaylarda gözaltına alınan 5 organizatörden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 organizatör ise adli işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.