Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, son bir hafta içinde gerçekleştirdiği denetimlerde 175 aracı trafikten men etti. Toplamda 24 bin 532 araç ve motosiklet sorgulandı.

Şüphelilerden 59'u tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerle ilgili verileri paylaştı. Bu süreçte, 11 bin 238 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken, araması bulunan 116 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 59'u, mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Denetimlerde ele geçirilenler

Denetimler sırasında, 11 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, 171 fişek, 979 gram uyuşturucu madde, 42 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 15 bin 750 TL para ele geçirildi.

Ayrıca, sorgulanan araçlar arasında 175'i trafikten men edilirken, 5 bin 493 araç sürücüsüne de ceza kesildi.