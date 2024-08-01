Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara sattığı belirlenen G.A. isimli şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 63 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 186 bin adet boş makaron, 150 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kompresörlü sigara sarma makinesi, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ve 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçak sigara üretim yeri izole edilmiş

Operasyon sırasında, sigara üretiminin yapıldığı odanın, boş yumurta kartonları ile ses yalıtımı sağlanarak izole edildiği tespit edildi. Bu ayrıntı, operasyonun ne denli planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve kaçakçılıkla mücadelenin önemini gözler önüne serdi.

Ele geçirilen malzemelerin değeri yaklaşık 1 milyon

Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olduğu değerlendiriliyor. Şüpheli G.A. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.