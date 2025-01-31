Cumartesi günü Aydın'da hava genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Yağışların öğle saatlerine kadar devam etmesi, ardından akşam saatlerine kadar hafiflemesi bekleniyor. Sıcaklık gün boyunca 8°C ile 19°C arasında değişecek ve nem oranı yüksek kalacak.

Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte Aydın'ın Cumartesi günü detaylı hava durumu

24:00 - 03:00 (Gece) Hava Durumu : Çok Bulutlu Sıcaklık : 9°C Nem : %85 Rüzgar : 1 km/s Yağış : 7 mm Açıklama : Gece boyunca çok bulutlu hava hakim olacak, nem oranı oldukça yüksek olacak ve hafif yağış bekleniyor. Rüzgar hafif esmeye devam edecek.

03:00 - 06:00 (Gece) Hava Durumu : Çok Bulutlu Sıcaklık : 8°C Nem : %83 Rüzgar : 1 km/s Yağış : 6 mm Açıklama : Gece saatlerinde sıcaklık biraz düşecek, nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Hafif yağmur etkili olacak.

06:00 - 09:00 (Sabah) Hava Durumu : Parçalı Bulutlu Sıcaklık : 9°C Nem : %83 Rüzgar : 2 km/s Yağış : 7 mm Açıklama : Sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, nem oranı yüksek kalacak ve hafif yağmur devam edecek.

09:00 - 12:00 (Sabah) Hava Durumu : Parçalı Bulutlu Sıcaklık : 13°C Nem : %71 Rüzgar : 4 km/s Yağış : 15 mm Açıklama : Öğlene kadar parçalı bulutlu hava devam ederken, sıcaklık 13°C'ye yükselecek. Yağış miktarı artacak ve rüzgar biraz kuvvetlenecek.

12:00 - 15:00 (Öğle) Hava Durumu : Parçalı Bulutlu Sıcaklık : 19°C Nem : %61 Rüzgar : 5 km/s Yağış : 17 mm Açıklama : Öğle saatlerinde sıcaklık 19°C'ye çıkacak. Yağışlar devam edecek ve rüzgar orta şiddette esmeye başlayacak. Nem oranı biraz düşecek.

15:00 - 18:00 (Öğleden sonra) Hava Durumu : Parçalı Bulutlu Sıcaklık : 17°C Nem : %71 Rüzgar : 1 km/s Yağış : 17 mm Açıklama : Öğleden sonra, sıcaklık 17°C civarına düşecek. Yağışın devam etmesi bekleniyor, ancak rüzgar hafifleyecek.

18:00 - 21:00 (Akşam) Hava Durumu : Parçalı Bulutlu Sıcaklık : 12°C Nem : %78 Rüzgar : 3 km/s Yağış : 9 mm Açıklama : Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek, nem oranı artacak. Yağışlar devam edecek, ancak rüzgar hafif olacak.

21:00 - 24:00 (Gece) Hava Durumu : Parçalı Bulutlu Sıcaklık : 10°C Nem : %73 Rüzgar : 2 km/s Yağış : 10 mm Açıklama : Gece boyunca hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 10°C seviyelerine düşecek. Yağış devam edecek, ancak rüzgar hafif kalacak.

