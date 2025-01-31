Cumartesi günü Aydın'da hava genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Yağışların öğle saatlerine kadar devam etmesi, ardından akşam saatlerine kadar hafiflemesi bekleniyor. Sıcaklık gün boyunca 8°C ile 19°C arasında değişecek ve nem oranı yüksek kalacak.

Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

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İşte Aydın'ın Cumartesi günü detaylı hava durumu

  • 24:00 - 03:00 (Gece)

    • Hava Durumu: Çok Bulutlu
    • Sıcaklık: 9°C
    • Nem: %85
    • Rüzgar: 1 km/s
    • Yağış: 7 mm
    • Açıklama: Gece boyunca çok bulutlu hava hakim olacak, nem oranı oldukça yüksek olacak ve hafif yağış bekleniyor. Rüzgar hafif esmeye devam edecek.

  • 03:00 - 06:00 (Gece)

    • Hava Durumu: Çok Bulutlu
    • Sıcaklık: 8°C
    • Nem: %83
    • Rüzgar: 1 km/s
    • Yağış: 6 mm
    • Açıklama: Gece saatlerinde sıcaklık biraz düşecek, nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Hafif yağmur etkili olacak.

  • 06:00 - 09:00 (Sabah)

    • Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
    • Sıcaklık: 9°C
    • Nem: %83
    • Rüzgar: 2 km/s
    • Yağış: 7 mm
    • Açıklama: Sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, nem oranı yüksek kalacak ve hafif yağmur devam edecek.

  • 09:00 - 12:00 (Sabah)

    • Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
    • Sıcaklık: 13°C
    • Nem: %71
    • Rüzgar: 4 km/s
    • Yağış: 15 mm
    • Açıklama: Öğlene kadar parçalı bulutlu hava devam ederken, sıcaklık 13°C'ye yükselecek. Yağış miktarı artacak ve rüzgar biraz kuvvetlenecek.

  • 12:00 - 15:00 (Öğle)

    • Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
    • Sıcaklık: 19°C
    • Nem: %61
    • Rüzgar: 5 km/s
    • Yağış: 17 mm
    • Açıklama: Öğle saatlerinde sıcaklık 19°C'ye çıkacak. Yağışlar devam edecek ve rüzgar orta şiddette esmeye başlayacak. Nem oranı biraz düşecek.

  • 15:00 - 18:00 (Öğleden sonra)

    • Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
    • Sıcaklık: 17°C
    • Nem: %71
    • Rüzgar: 1 km/s
    • Yağış: 17 mm
    • Açıklama: Öğleden sonra, sıcaklık 17°C civarına düşecek. Yağışın devam etmesi bekleniyor, ancak rüzgar hafifleyecek.

  • 18:00 - 21:00 (Akşam)

    • Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
    • Sıcaklık: 12°C
    • Nem: %78
    • Rüzgar: 3 km/s
    • Yağış: 9 mm
    • Açıklama: Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek, nem oranı artacak. Yağışlar devam edecek, ancak rüzgar hafif olacak.

  • 21:00 - 24:00 (Gece)

    • Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
    • Sıcaklık: 10°C
    • Nem: %73
    • Rüzgar: 2 km/s
    • Yağış: 10 mm
    • Açıklama: Gece boyunca hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 10°C seviyelerine düşecek. Yağış devam edecek, ancak rüzgar hafif kalacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ