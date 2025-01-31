Cumartesi günü Aydın'da hava genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Yağışların öğle saatlerine kadar devam etmesi, ardından akşam saatlerine kadar hafiflemesi bekleniyor. Sıcaklık gün boyunca 8°C ile 19°C arasında değişecek ve nem oranı yüksek kalacak.
Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
İşte Aydın'ın Cumartesi günü detaylı hava durumu
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24:00 - 03:00 (Gece)
- Hava Durumu: Çok Bulutlu
- Sıcaklık: 9°C
- Nem: %85
- Rüzgar: 1 km/s
- Yağış: 7 mm
- Açıklama: Gece boyunca çok bulutlu hava hakim olacak, nem oranı oldukça yüksek olacak ve hafif yağış bekleniyor. Rüzgar hafif esmeye devam edecek.
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03:00 - 06:00 (Gece)
- Hava Durumu: Çok Bulutlu
- Sıcaklık: 8°C
- Nem: %83
- Rüzgar: 1 km/s
- Yağış: 6 mm
- Açıklama: Gece saatlerinde sıcaklık biraz düşecek, nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Hafif yağmur etkili olacak.
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06:00 - 09:00 (Sabah)
- Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 9°C
- Nem: %83
- Rüzgar: 2 km/s
- Yağış: 7 mm
- Açıklama: Sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, nem oranı yüksek kalacak ve hafif yağmur devam edecek.
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09:00 - 12:00 (Sabah)
- Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 13°C
- Nem: %71
- Rüzgar: 4 km/s
- Yağış: 15 mm
- Açıklama: Öğlene kadar parçalı bulutlu hava devam ederken, sıcaklık 13°C'ye yükselecek. Yağış miktarı artacak ve rüzgar biraz kuvvetlenecek.
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12:00 - 15:00 (Öğle)
- Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 19°C
- Nem: %61
- Rüzgar: 5 km/s
- Yağış: 17 mm
- Açıklama: Öğle saatlerinde sıcaklık 19°C'ye çıkacak. Yağışlar devam edecek ve rüzgar orta şiddette esmeye başlayacak. Nem oranı biraz düşecek.
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15:00 - 18:00 (Öğleden sonra)
- Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 17°C
- Nem: %71
- Rüzgar: 1 km/s
- Yağış: 17 mm
- Açıklama: Öğleden sonra, sıcaklık 17°C civarına düşecek. Yağışın devam etmesi bekleniyor, ancak rüzgar hafifleyecek.
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18:00 - 21:00 (Akşam)
- Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 12°C
- Nem: %78
- Rüzgar: 3 km/s
- Yağış: 9 mm
- Açıklama: Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek, nem oranı artacak. Yağışlar devam edecek, ancak rüzgar hafif olacak.
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21:00 - 24:00 (Gece)
- Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 10°C
- Nem: %73
- Rüzgar: 2 km/s
- Yağış: 10 mm
- Açıklama: Gece boyunca hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 10°C seviyelerine düşecek. Yağış devam edecek, ancak rüzgar hafif kalacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ