Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilen engelli bireylere yönelik destek programları, Aydın’da da kesintisiz şekilde devam ediyor. Engellilerin toplumsal hayata katılımlarını artırmak ve bağımsız yaşamlarını desteklemek amacıyla uygulanan evde bakım yardımı, destek modelleri arasında önemli bir yere sahip.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu kapsamda 2024 yılında toplam 746 milyon 492 bin 510 TL evde bakım ödemesi gerçekleştirdi. Program sayesinde engelli bireylerin aile ortamında yaşamlarını sürdürmeleri ve sosyal hayata daha etkin katılım göstermeleri amaçlanıyor.

Bakanlık yetkilileri, bu desteklerin yalnızca maddi yardım ile sınırlı olmadığını, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çeşitli eğitim, rehberlik ve sosyal projelerin de hayata geçirildiğini belirtti.

Toplumsal katılım hedefleniyor

Evde bakım yardımları, engelli bireylerin bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri için ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletirken, toplumsal hayata daha fazla dahil olmalarını da teşvik ediyor.