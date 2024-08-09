Aydın’ın İncirliova ve Söke ilçelerinde, 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintileri, bölgedeki günlük yaşamı etkileyecek.
Elektriklerin kesileceği mahalleler ve saatler açıklandı.
Aydın'da 10 Ağustos 2024 tarihinde, Aydem Elektrik tarafından gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri, bazı ilçelerde önemli aksamalara neden olacak. Kesintiler, özellikle İncirliova ve Söke ilçelerinde belirli saatlerde etkili olacak.
İncirliova'da elektrik kesintisi
- Saat: 09:00 - 12:00
- Etkilenen Mahalleler ve Sokaklar:
- Hacıaliobası Mahallesi: Yenimahalle Okul Yolu Sk., Çaybaşı 1. Sk., Çaybaşı 2. Sk., Gölbaşı Sk., Atatürk Cd., Atatürk Sk. ve çevresindeki tüm sokaklar.
- Zafer Mahallesi: Hacıaliobası
- Yazıdere Mahallesi: Yazıdere Sk.
Söke'de elektrik kesintisi
- Saat: 09:00 - 12:00
- Etkilenen Mahalleler ve Sokaklar:
- Sazlı Mahallesi: Bahçe Sk., Kurtuluş Cd., Dost Sk., Cengiz Topel Cd., Bahadır Sk., Kıbrıs Cd., Kıvanç Sk., Çerkez Sk., Cami Sk., Güvercin Cd., Çeşme Cd., Park Sk., İnönü Cd., Bülbül Sk., Karaoğlan Cd., Çeşme Çk., Osmanbey Sk., Esen Sk., Namık Kemal Cd., Çetin Emeç Cd., Barbaros Sk., Aydınlık Sk., Çaybaşı Sk., Funda Sk., Halis Özkol Cd., Meşe Sk., Muammer Aksoy Cd., Gül Sk., Özgür Sk., Tevfik Fikret Cd., Lale Sk., Akın Sk., Zafer Cd., Yeşil Sk., Menekşe Sk., Şahin Sk., Yavuz Selim Sk., Kemal Paşa Cd., Hercan Sk., Yıldız Tepe Sk., Karadayı Sk., Levent Sk., Dumlu Sk., Serçe Sk., Çiğdem Sk., Köşk Sk., Kartal Sk., Mustafa Satık Cd., İstasyon Cd., Aydın Cd., Ağaçlı Sk., Bahar Sk., Can Sk., Deniz Sk., Dereiçi Sk., Doğu Sk., Emek Sk., Fabrika Sk., Faik Dinçsoy Cd., Güldudak Sk., Hasan Demir Sk., Kiraz Sk., Kırbaş Sk., Mavi Sk., Nergiz Sk., Pınar Sk., Sümbül Sk., Uğur Mumcu Cd., Çağlayan Sk., Hilmi Kayhan Cd., Hacı Öztürk Sk., Esen Çk. Sk., Abdullah Aslantürk Sk., Gezmiş Sk., Hüseyin Yılmaz Cd., Kanarya Sk., Karanfil Sk., Kışlalı Cd., Kubilay Cd., Söğüt Sk., Taşocağı Sk., Ulaş Sk., Zeytin Sk., Çiçek Sk., Dikilitaş Çk., Haydar Küme Evleri, Yamaç Sk., Çeşme Kazım Karabekir Cd., Çiftlik Mevkii Küme Evleri 2. Sk., Akçin Sk., Recep Tayyip Erdoğan Cd., Ertürk Sk.
Kaynak: HABER MERKEZİ