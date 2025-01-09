Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın ilinin çeşitli ilçelerinde, 10 Ocak 2025 tarihinde yapılacak planlı elektrik kesintileri hakkında aşağıda detaylı bilgiler yer almaktadır. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecektir.
Buharkent'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3188458
- Saat : 9:00 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ortakçı Mh. ( Denizli Aydın Yolu )
Zafer Mh. ( Kardelen Sk. Yusuf Başalı Cd. Hüseyin Gökçetin Cd. Begonya Sk. 101. Sk. Karanfil Sk. Sanayi 4. Sk. Buharkent Belediyesi Toptancı Hali )
Menderes Mh. ( Adnan Menderes Blv. )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3188886
- Saat : 9:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet Mh. ( Yoran Cd. Uğur Mumcu Cd. Şehit Teğmen Yaman Konakoğlu Cd. Cumhuriyet Cd. 1047. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. Yoran Cd. Uğur Mumcu Cd. Şehit Teğmen Yaman Konakoğlu Cd. Cumhuriyet Cd. 1047. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3188937
- Saat : 14:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisar Mh. ( Atatürk Blv. Kehribar Cd. 2125. Sk. Yoran Küme Evleri 2124. Sk. 2122. Sk. 2117. Sk. 2116. Sk. 2132. Sk. İnönü Blv. )
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189020
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mursallı Mh. ( Kaldırım Sk. İzmir Söke Yolu Ege Cd. Morkent 1. Sk. Birge Sk. Karabekir Cd. Hakim Faruk Öztürk Sk. Bozok Sk. Binat Sk. Kızıltepe Sk. Arapkuyu Küme Evleri Atatürk Cd. Ayna Sk. Belediye Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Coşkun Sk. Fabrika Sk. Göl Sk. Hakim Şemsettin Güney Sk. Profösör Hüseyin Vural Sk. Savaş Sk. Serdar Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Ufuk Sk. Yeni Sk. Yıldız Sk. Kaldırım Sk. İzmir Söke Yolu Ege Cd. Morkent 1. Sk. Birge Sk. Karabekir Cd. Hakim Faruk Öztürk Sk. Bozok Sk. Binat Sk. Kızıltepe Sk. Arapkuyu Küme Evleri Atatürk Cd. Ayna Sk. Belediye Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Coşkun Sk. Fabrika Sk. Göl Sk. Hakim Şemsettin Güney Sk. Profösör Hüseyin Vural Sk. Savaş Sk. Serdar Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Ufuk Sk. Yeni Sk. Yıldız Sk. )
Üzümlü Mh.
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189022
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mursallı Mh. ( Muhtar Behzat Önder Sk. Işık Sk. Fabrika Sk. Cumhuriyet Meydanı Lozan Zafer Cd. Coşkun Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Sk. Uzun Sk. Cami Gç. Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Üzümlü Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Şehitler Sk. Taşkın Sk. Tarassut Sk. Okul Sk. Kilise Sk. Kunuri Sk. Karanfil Sk. Kaldırım Sk. Ege Cd. Morkent 2. Sk. Morkent 1. Sk. Bozok Sk. )
Üzümlü Mh. ( Okul Cd. )
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189188
- Saat : 10:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Başaran Mh. ( Kuyucak Tavas Yolu Mezarlık Küme Evleri )
Yenipazar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189384
- Saat : 15:30 - 18:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gödrenli Mh.
Paşaköy Mh. ( Paşaköy Merkez Sk. )
Karacaören Mh. ( Karacaağaç Sk. Karacaören Sk. )
Güney Mh. ( Kundurlar Sk. Güney Sk. KÖY YOLU )
Çavdar Mh. ( Çam Sk. Himmetler Sk. köy yolu Hacı İsalar Sk. Avcı Aliler Sk. Belen Sk. )
Eğridere Mh. ( Eğridere Sk. )