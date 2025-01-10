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Nem oranındaki artışla birlikte gece saatlerinde hava daha serin hissedilecek.

Gece saatlerinde parçalı bulutlu hava etkili olmaya devam edecek.

Bu saatlerde rüzgar hızı oldukça düşük, ancak nem oranı artarak hafif serin bir hava hissedilecek.

Akşam saatlerinde sıcaklık bir miktar düşüş gösterecek ancak parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Rüzgarın hafif hissedildiği bu saatlerde hava, dışarıda vakit geçirmek için oldukça uygun görünüyor.

Aydın’da öğleden sonra saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.

Aydın'da Cuma günü parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek ve nem oranı artacak. Gün boyunca hava durumu ndaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü t arafından güncelleniyor.

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