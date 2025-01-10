Aydın'da Cuma günü parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek ve nem oranı artacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Aydın hava durumu (Cuma) 

15.00 - 18.00: Parçalı bulutlu ve ılık bir öğleden sonra

Aydın’da öğleden sonra saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.

  • Sıcaklık: 16°C
  • Hissedilen Sıcaklık: 16°C
  • Nem: %70
  • Rüzgar Yönü: Belirsiz
  • Ortalama Rüzgar Hızı: 3 km/sa
  • Maksimum Rüzgar Hızı: 15 km/sa

Rüzgarın hafif hissedildiği bu saatlerde hava, dışarıda vakit geçirmek için oldukça uygun görünüyor.

18.00 - 21.00: Hafif serinlik hissedilecek

Akşam saatlerinde sıcaklık bir miktar düşüş gösterecek ancak parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.

  • Sıcaklık: 14°C
  • Hissedilen Sıcaklık: 14°C
  • Nem: %76
  • Rüzgar Yönü: Belirsiz
  • Ortalama Rüzgar Hızı: 1 km/sa
  • Maksimum Rüzgar Hızı: 8 km/sa

Bu saatlerde rüzgar hızı oldukça düşük, ancak nem oranı artarak hafif serin bir hava hissedilecek.

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21.00 - 24.00: Nem artışıyla serin bir gece

Gece saatlerinde parçalı bulutlu hava etkili olmaya devam edecek.

  • Sıcaklık: 12°C
  • Hissedilen Sıcaklık: 12°C
  • Nem: %80
  • Rüzgar Yönü: Belirsiz
  • Ortalama Rüzgar Hızı: 3 km/sa
  • Maksimum Rüzgar Hızı: 7 km/sa

Nem oranındaki artışla birlikte gece saatlerinde hava daha serin hissedilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ