Aydın’da 11 Ağustos 2024 tarihinde, çeşitli ilçelerde arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Vatandaşların, kesintilere karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Ana boru ve pompa arızaları nedeniyle planlanan bu kesintiler, günün farklı saatlerinde farklı bölgelerde etkili olacak.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, su kesintileri şu ilçelerde ve saatlerde gerçekleşecek:

Kesinti yaşanacak bölgeler

İncirliova, İstiklal Mahallesi: 14:30 – 16:00 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Bozdoğan, Çarşı ve Cumhuriyet Mahalleleri: 14:05 – 17:30 saatleri arasında ana boru arızası sebebiyle su kesintisi yaşanacak.

Koçarlı, Boydere ve Cinçin Dağdibi: 09:15 – 13:45 saatleri arasında pompa arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak.

Kuşadası, Davutlar Bircan Sokak: 08:55 – 12:30 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Söke, Çeltikçi Mahallesi: 08:20 – 12:00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi'nin bir kısmında ana boru arızası nedeniyle su kesintisi gerçekleşecek.

Vatandaşlar uyarıldı

Yetkililer, bu kesintilerin su şebekelerindeki arızaların onarılması amacıyla yapıldığını belirtti. Aydın genelinde yaşanacak su kesintileri sırasında vatandaşların ihtiyaçlarını önceden karşılamaları ve su depolama gibi tedbirler almaları önerildi.