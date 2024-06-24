Aydın genelindeki trafik denetimleri, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından hız kesmeden sürdürülüyor. 12-23 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, Jandarma Trafik Timleri tarafından toplam 16 bin 207 araç kontrol edildi.

Denetimler sonucunda bin 128 sürücüye cezai işlem uygulandı, 35 sürücünün ehliyetine el konuldu ve 142 araç trafikten men edildi. Bu önlemler, trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespit edilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, gelecek süreçte de benzer denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak, sürücülerin trafik kurallarına uyum sağlaması ve trafik güvenliğinin artırılması için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.