Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın ilinin çeşitli ilçelerinde, 11 Ocak 2025 tarihinde yapılacak planlı elektrik kesintileri hakkında aşağıda detaylı bilgiler yer almaktadır. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecektir.
İşte kesintilerin detayları...
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3188883
- Saat : 10:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Köprülü - Veysipaşa Mh. ( 1620. Sk. 1640. Sk. 1624. Sk. 1633. Sk. Mesudiye Cd. 1632. Sk. 1608. Sk. 1638. Sk. 1629. Sk. 1615. Sk. 1636. Sk. Çankaya Cd. 1612. Sk. Batı Gazi Blv. )
Hasanefendi - Ramazan Paşa Mh. ( Kızılay Cd. 1912. Sk. Hastane Cd. 1913. Sk. Gençlik Cd. 1910. Sk. 1916. Sk. Kültür Cd. Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlğı Mediko Sosyal Merkezi 1903. Sk. 1919. Sk. 1921. Sk. 1918. Sk. 1923. Sk. Kazım Karabekir Cd. 1905. Sk. 1902. Sk. 1914. Sk. )
Meşrutiyet Mh. ( 2071. Sk. Gediz Cd. Halide Hatun Cd. 2069. Sk. Fırat Cd. 2051. Sk. Kültür Cd. 2059. Sk. Tuna Cd. 2080. Sk. Gençlik Cd. Atatürk Blv. Huzurevi Cd. 2127. Sk. 2106. Sk. 2104. Sk. 2102. Sk. 2077. Sk. Meşrutiyet Blv. Şehitler Blv. 2079. Sk. 2067. Sk. 2056. Sk. 2075. Sk. 2057. Sk. 2054. Sk. 2065. Sk. 2070. Sk. 2060. Sk. Batı Gazi Blv. 2063. Sk. 2061. Sk. 2064. Sk. 2074. Sk. 2068. Sk. 2062. Sk. Dicle Cd. 2078. Sk. 2055. Sk. 2052. Sk. 1918. Sk. 2053. Sk. 2066. Sk. 2058. Sk. Enstitü Cd. 2072. Sk. Meriç Cd. 2073. Sk. )
Kemer Mh. ( 1669. Sk. 1667. Sk. Batı Gazi Blv. 1659. Sk. 1661. Sk. 1678. Sk. 1663. Sk. 1657. Sk. 1665. Sk. 1680. Sk. 1673. Sk. Vakıf Cd. Şerbetçi Cd. Kemer Blv. 1676. Sk. )
Girne Mh. ( 2155. Sk. 2128. Sk. 2147. Sk. Lefkoşe Blv. Girne Blv. Meşrutiyet Blv. Şehitler Blv. Taşlıboğaz Blv. 2143. Sk. 2123. Sk. 2117. Sk. Halide Hatun Cd. 2122. Sk. 2101. Sk. Huzurevi Cd. 2159. Sk. 2130. Sk. 2151. Sk. Ormancı Cd. 2112. Sk. 2111. Sk. 2163. Sk. 2161. Sk. 2146. Sk. 2150. Sk. Hisar Cd. 2116. Sk. 2175. Sk. 2177. Sk. 2179. Sk. 2160. Sk. 2114. Sk. 2157. Sk. 2110. Sk. 2144. Sk. 2103. Sk. 2129. Sk. 2106. Sk. 2119. Sk. 2121. Sk. 2125. Sk. 2176. Sk. 2134. Sk. 2162. Sk. Batı Gazi Blv. 2115. Sk. 2120. Sk. 2132. Sk. 2108. Sk. 2138. Sk. 2103/1. Sk. 2140. Sk. 2149. Sk. 2156. Sk. 2167. Sk. 2184. Sk. )
Cumhuriyet Mh. ( İstasyon Blv. Bayrak Cd. 1962. Sk. 1960. Sk. )
Efeler Mh. ( 2273. Sk. Hürriyet Blv. Bergama Cd. 2250. Sk. 2256. Sk. 2252. Sk. 2277. Sk. )
Mesudiye Mh. ( Şerbetçi Cd. 1645. Sk. 1635. Sk. 1648. Sk. 1642. Sk. 1647. Sk. 1649. Sk. 1653. Sk. 1666. Sk. Batı Gazi Blv. 1654. Sk. 1670. Sk. 1643. Sk. 1603. Sk. 1644. Sk. 1651. Sk. 1664. Sk. 1640. Sk. 1646. Sk. 1656. Sk. Mesudiye Cd. Çankaya Cd. Fevzi Çakmak Cd. 1615. Sk. 1650. Sk. 1662. Sk. Sakarya Cd. 1660. Sk. 1633. Sk. 1658. Sk. 1637. Sk. 1652. Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3188890
- Saat : 10:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yedi Eylül Mh. ( 1008. Sk. 1002. Sk. 1017. Sk. 1013. Sk. Bağkur Cd. 1025. Sk. Yedi Eylül Parkı İçi Yolu İzmir Blv. Mehmet Akif Cd. 1027. Sk. Batı Aydın Blv. Muğla Blv. 1045. Sk. 1006. Sk. 1029. Sk. 1003. Sk. 1041. Sk. 1004. Sk. )
Adnan Menderes Mh. ( 566. Sk. YEŞİLIRMAK CAD. Beyazıt Blv. İzmir-Aydın Otoyolu Bağlantısı 564. Sk. 561. Sk. 559. Sk. 558. Sk. 557. Sk. 551. Sk. Çeştepe Blv. Enver Paşa Blv. Osman Gazi Cd. Orhan Gazi Cd. Egemenlik Blv. 541. Sk. 534. Sk. 515. Sk. 514. Sk. 549. Sk. 507. Sk. 542. Sk. 546. Sk. 562. Sk. 537. Sk. 510. Sk. 538. Sk. 544. Sk. 520. Sk. 540. Sk. Yeşilırmak Cd. 518. Sk. 533. Sk. 508. Sk. 547. Sk. Kızılırmak Cd. 535. Sk. 536. Sk. Koçarlı Cd. 504. Sk. 512. Sk. 511. Sk. 528. Sk. 524. Sk. 525. Sk. 543. Sk. 554. Sk. 539. Sk. 531. Sk. 519. Sk. 550. Sk. 552. Sk. 513. Sk. 506. Sk. 526. Sk. 505. Sk. 548. Sk. 529. Sk. 516. Sk. Doğu Aydın Blv. Namık Kemal Blv. Doğu Çevre Blv. Yahya Kemal Cd. Muğla Blv. )
İstiklal Mh. ( 1059. Sk. 1072. Sk. 1052. Sk. 1056. Sk. 1053. Sk. 1071. Sk. 1060. Sk. 1074. Sk. Mücadele Cd. 1075. Sk. 1065. Sk. 1063. Sk. 1068. Sk. 1064. Sk. 1051. Sk. 1081. Sk. Poligon Blv. 1083. Sk. 1058. Sk. Muğla Blv. 1066. Sk. 1077. Sk. 1079. Sk. 1055. Sk. 1061. Sk. Rıza Toprak Cd. 1054. Sk. 1057. Sk. 1067. Sk. 1078. Sk. 1062. Sk. 1070. Sk. 1080. Sk. 1076. Sk. Batı Çevre Blv. )
Ovaeymir Mh. ( 39. Fevziçakmak Sk. )
Çeştepe Mh.
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189003
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuyulu Mh. ( İsmet Paşa Blv. Şevketiye Blv. Şirin 2. Cd. İzmir Blv. 4988 SK. )
Kardeşköy Mh. ( 4988 SK. )
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189016
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mursallı Mh. ( Yeni Sk. İzmir Söke Yolu Ege Cd. Morkent 1. Sk. Birge Sk. Karabekir Cd. Hakim Faruk Öztürk Sk. Bozok Sk. Binat Sk. Kızıltepe Sk. Arapkuyu Küme Evleri Atatürk Cd. Ayna Sk. Belediye Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Coşkun Sk. Fabrika Sk. Göl Sk. Hakim Şemsettin Güney Sk. Kaldırım Sk. Profösör Hüseyin Vural Sk. Savaş Sk. Serdar Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Ufuk Sk. Yıldız Sk. )
Üzümlü Mh.
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189023
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mursallı Mh. ( Tarassut Sk. Okul Sk. Kilise Sk. Kunuri Sk. Karanfil Sk. Kaldırım Sk. Cami Gç. Işık Sk. Fabrika Sk. Cumhuriyet Meydanı Lozan Zafer Cd. Coşkun Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Ege Cd. Bozok Sk. Morkent 1. Sk. Morkent 2. Sk. Belediye Sk. Şehitler Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Üzümlü Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Özden Sk. Yıldız Sk. Vişne Sk. Uzun Sk. Taşkın Sk. )
Üzümlü Mh. ( Okul Cd. )
Çine'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189277
- Saat : 10:00 - 14:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şevketiye Mh. ( 266. Sk. 457. Sk. 465. Sk. Kuvayi Milliye Cd. )
Soğancılar Mh.
Hamitabat Mh. ( 467. Sk. 412. Sk. 410. Sk. 287. Sk. 285. Sk. 283. Sk. Atatürk Cd. 268. Sk. )
Mutaflar Mh. ( Mutaflar Merkez Sk. )
Evciler Mh. ( Evciler Merkez Sk. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189438
- Saat : 8:00 - 10:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Davutlar Mh. ( Açelya Sk. Derya Sk. Benli Sk. Karacakoyun Sk. Savoğlu Sk. Biliş Sk. Fevzi Çakmak Cd. Eren Sk. Aral Sk. Yürek Sk. Özer Sk. Evsen Sk. İzci Sk. Açelya Sk. Derya Sk. Benli Sk. Karacakoyun Sk. Savoğlu Sk. Biliş Sk. Fevzi Çakmak Cd. Eren Sk. Aral Sk. Yürek Sk. Özer Sk. Evsen Sk. İzci Sk. Yaşatan Sk. Kesici Sk. Özçelik Sk. Gönül Sk. Ertürk Sk. Üretmen Sk. Yılmayan Sk. Zeytin Sk. Akasya Sk. Tokmak Sk. Barut Sk. Zengin Sk. Kazım Dirik Cd. Kalkan Sk. Cömert Sk. Eravcı Sk. Karçiçeği Sk. Ediz Sk. Arıcı Sk. Efeoğlu Sk. Somyürek Sk. Şehit Özcan Özer Sk. Gücün Sk. Askı Sk. Önür Sk. Bahçe Sk. Gümüş Sk. Hazar Sk. Yıldırım Beyazıt Cd. Muğlalı Kazım Sk. Küçükyağcı Sk. Öztoprakçı Sk. Özturan Sk. Mehmet Fazıl Tanrıkulu Cd. Alimoğlu Sk. Dilek Termal Resort Villaları Ekmekçi Sk. Tüter Sk. 6624. Sk. Evsen Sk. 6709. Blv. 6625. Sk. 1266 DURGUN UYAR 6768. Sk. 6236 1273. Sk. Özge Sk. Okuşluk Sk. Eylül Sk. Dere Sk. Arapçı Sk. 6359. Sk. Kazım Karabekir Cd. 6359. Sk. Başdeğirmen Cd. Efeoğlu Sk. Sivritepe Sk. 6434. Sk. Gül Sk. 6238. Sk. Sezmen Sk. Uzel Sk. Çınarlı Sk. Yağcıoğlu Sk. Kazım Karabekir Cd. Neşe Sk. Kazım Karabekir Cd. Davutlar Mezarlığı Uysal Sk. Dinarlı Cd. Filiz Sk. Güner Sk. Kurtuluş Sk. 6684. Sk. 6617.Sk. Ateşgöz Sk. 6687. Sk. 6618/1. Sk. 6767. Sk. 6337. Sk. 6768.Sk. Aydemir Sk. 6612/6 Sk. Cömert Sk. KUTLU 6669. Sk. 6435 Uyan Sk. Göbekli Sk. Şemsettin Özbat Sk. Çakıcı Sk. Sağlık Sk. İbrahim Saka Cd. Hasan Tahsin Cd. Egemen Sk. İnönü Cd. Hasan Tahsin Cd. Hamarat Sk. Çoban Sk. Albayrak Cd. Çınar Sk. Çavuşoğlu Sk. Halit Soykut Cd. Akgül Sk. Budak Sk. Kılınçlı Sk. Özbaş Sk. Yorulmaz Sk. Balkan Sk. Sarı Sk. Özgüleş Sk. Bircan Sk. Akyıl Sk. Can Sk. Serdar Sk. Begonoil Sk. 6614 6604 6774. Sk. 6899. Sk. Hürriyet Cd. Yorulmaz Sk. 6773. Sk. 6817. Sk. 6815. Sk. 6433. Sk. 6313. Sk. Dinarlı Cd. 1. Sk. 1280. Cd. İnnovia Evleri Şenol Sk. 6433. Sk. Sivritepe Sk. Serinoğlu Sk. Selen Sk. Sarı Kule Sk. Meydan Çıkmazı Sk. Mercan Sk. Kesenbaş Sk. Hızlıer Sk. Erdoğan Sk. Bozkaya Sk. Cin Sk. Birincioğlu Sk. Beger Sk. Başdeğirmen Küme Küme Evleri Koçkansoy Sk. Bavik Sk. 6359. Sk. Şehit Alp Akyıl Sk. Aydemir Sk. Altağ Sk. Aköz Sk. Aksüt Sk. 1285. Cd. 6871. Sk. 1225. Sk. 6435. Sk. 1218. Sk. 1217. Sk. Rençber Sk. Alkan Sk. 6664. Sk. 6671. Sk. 1214/2. Sk. Muhtar Nuri Tanrıöver Sk. 1206. Sk. Er Sk. Berber Sk. Şahin Sk. Ağırbaş Sk. 1295. Cd. 1209. Sk. 6365. Sk. 1210. Sk. 1205. Sk. 6366. Sk. Kazım Karabekir Cd. Ersin Sk. Tozkoparan Sk. 7 Eylül Cd. Ulus 1. Sk. Sanayi Sitesi 7. Sk. Sanayi Sitesi 3. Sk. Sanayi Sitesi 1. Sk. Öğretmen Taner Gürel Sk. Sanayi Sitesi 9. Sk. Sanayi Sitesi 5. Sk. Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksek Okulu Şennur Sk. Özsoydan Sk. Özbek Sk. Çiğdem Sk. Zafer Sk. Yıldız Sk. Yetiş Sk. Yanar Sk. Yaman Sk. Tutumlu Sk. Tosun Sk. Taşdelen Sk. Sümbül Sk. Sarmaşık Sk. 6292. Sk. Mutlu Sk. Mimoza Sk. Lale Sk. Kavruk Sk. Kavalcı Sk. Gelincik Sk. Katrancı Sk. İstiklal Cd. Fatih Cd. Çengel Sk. Asena Sk. Kardelen Sk. Çalışkan Sk. Akdeniz Sk. Uzundere Sk. Çevik Sk. Meşrutiyet Cd. Arslanoğlu Sk. Anafartalar Cd. Termal Sk. Yangın Sk. Göztepe Sk. Altun Sk. Tütüncü Sk. Hasan Tahsin Cd. Davutlar Otogarı Hürriyet Cd. Berberoğlu Sk. Sevgi Yolu 6408. Sk. Marmara Sk. Cengiz Topel Cd. Genç Sk. Kavak Sk. Sezgin Sk. Şehit Erkan Başlık Sk. Köroğlu Sk. 6359. Sk. Ergüvan Sk. Namık Kemal Cd. Başdeğirmen Cd. Dalyancı Sk. Efe Sk. Orkide Sk. Altun Sk. Altun Sk. Yağcıoğlu Sk. 6537. sok 1207 6776. Sk. Baysal Sk. Bayramoğlu Sk. Adalı Sk. 1279. Sk. 1265. Sk. 1251. Sk. 1245. Sk. 1220. Sk. 1214/1. Sk. 1207. Sk. 6620. Sk. 1248. Sk. Mithat Paşa Cd. Asandaş Sk. Nuhay Sk. Beyazkent Sitesi Küme Evleri Şehit Yüzbaşı Akgün Sezginer Sk. Önder Sk. Çorapçı Sk. Yılmaz Sk. Yakamoz Sk. Tuna Sk. Söyleten Sk. Suluoğlu Sk. Orgeneral Eşref Bitlis Cd. Muhtar Nuri Tanrıöver Sk. Muhtar Mehmet Özturan Sk. Yorulmaz Sk. Madranlı Sk. Kutlu Sk. Karatepe Sk. Yağmur Sk. Gülenç Sk. Öztürk Sk. Emekli Sk. Ece Sk. Yüzbaşı Ferit Özbat Sk. Ahmet Yesevi Cd. Girgin Sk. Orkide Konakları Melisa Sk. Muhtar Sk. Altümsek Çiftliği Yağmur Sk. )
Güzelçamlı Mh. ( Kardelen Sk. 7115. Cd. 110. Sk. 7109. Sk. 108. Sk. 83. Sk. 82. Sk. 7098. Sk. 84. Sk. 86. Sk. 7085/1. Sk. 98. Sk. 7083. Sk. 100. Sk. 102. Sk. 105. Sk. Turunç Sk. Hulusi Sayın Cd. 78. Sk. 7267. Sk. 70. Sk. 7272. Sk. 74. Sk. 76. Sk. 7261. Sk. 1074/1. Sk. 7284. Sk. 57. Sk. 58. Sk. 42. Sk. 67. Sk. 7297. Sk. 40. Sk. 43. Sk. 8. Sk. 24. Sk. 7346. Sk. Demirci Sk. 18. Sk. 22. Sk. 9. Sk. 7362. Sk. 10. Sk. Temel Sk. Sarıkaya Sk. Neşe Sk. Çam Sk. Hürriyet Cd. 7033. Sk. 1. Sk. 7259. Cd. 1070. Sk. 1074/4. Sk. 112. Sk. 115. Sk. 123. Sk. 125. Sk. 130. Sk. 7139. Sk. 7137. Sk. 135. Sk. 137. Sk. 140. Sk. 150. Sk. 153. Sk. 162. Sk. 163. Sk. 7174. Sk. 170. Sk. 7181. Sk. 184. Sk. 198. Sk. 2. Sk. 214. Sk. 25. Sk. 28. Sk. 7326. Sk. 38. Sk. 54. Sk. 59. Sk. 68. Sk. 75. Sk. İstiklal Cd. İsmet İnönü Sk. Zeytin Sk. Vatan Cd. Tuncel Sk. Sanayi Sk. Profesör Doktor Türkan Saylan Sk. Park Sk. Oteller Cd. Keskin Sk. Güneç Sk. 1031. Sk. 7363. Sk. 7136. Sk. 7196. Sk. 211. Sk. 213. Sk. 7106. Sk. 91. Sk. 93. Sk. 95. Sk. Ahlat Sk. Aykut Ozan Cd. Badem Sk. Baldere Sk. Berkin Sk. Bülent Fidan Sk. Cengiz Atik Sk. Duygu Sk. Figani Sk. Filiz Sk. Göltur Sk. 7366. Sk. Barış Sk. 63. Sk. 30. Sk. 73. Sk. Halil Küme Evleri 1074/2. Sk. 1038. Sk. 124. Sk. 7254. Sk. 7278. Sk. 7231. Sk. 7244. Sk. 7131. Sk. 7161. Sk. 7271. Sk. 7250. Sk. 7234. Sk. Yükselen Sk. 7183. Sk. 7182. Sk. Ahmet Kalyoncu Sk. 7178. Sk. Bülent Fidan Sk. 7213. Cd. 7337. Sk. 7331. Sk. 7210. Sk. 7227. Sk. 7071. Sk. 7123. Sk. 7361. Sk. 137 69. Karakol Sk. 103. Sk. 81. Sk. 149. Sk. 7132. Sk. 7130. Sk. 7103. Sk. 27. Sk. 41. Sk. 7286. Sk. 104. Sk. 147. Sk. 173. Sk. 188. Sk. 7126. Sk. Zeybek Sk. 7033. Sk. 7123 sk. 107. cad Sümbül Sk. 7033. Sk. 7109. Sk. 180.sok 7104. Sk. 7109. Sk. 7368. Sk. Zeybek Sk. 204. Sk. Çamlık Sk. Yurt Sk. Temiz Sk. Sümbül Sk. Pelin Sk. Otomatik Tepe Sk. Nehire Sk. Murat Sk. Gediz Sk. Fırın Sk. Didem Sk. Donuktan Sk. Demir Sk. Cumhuriyet Meydanı Culha Sk. Cami Sk. Ahmet Kalyoncu Sk. 52. Sk. 51. Sk. 3. Sk. 207. Sk. 195. Sk. 167. Sk. 141. Sk. 107. Cd. Uğur Mumcu Cd. Uğur Sk. Sardunya Sk. Zeus Cd. Aşina Sk. Zeus Cumhuriyet Sk. Ardıç Sk. Köşe Sk. Hasan Tahsin Cd. Başçeşme Küme Evleri Anafartalar Cd. 45. Sk. Uğur Mumcu Cd. Tepe Sk. Sevgi Sk. Selanik Cd. Sefa Sk. Papatya Sk. Nur Sk. Menekşe Cd. Martı Sk. Liman Cd. Kuğu Sk. Kirazlık Cd. Kenan Evren Cd. Karadere Cd. Kale Sk. Ihlamur Sk. Güzelçamlı Orman Dışı Deposu Güneş Sk. Dildir Sk. Deniz Sk. Çomak Sk. Çınar Sk. Cihan Sk. Başçeşme Cd. Adnan Menderes Cd. Adnan Kahveci Cd. Abbas Efendi Cd. 132. Sk. 128. Sk. 215. Sk. 7172. Sk. 148. Sk. 165. Sk. 138. Sk. 7181. Sk. 171. Sk. 205. Sk. 206. Sk. 7209. Sk. 209. Sk. 208. Sk. Zeybek Sk. 158. Sk. Burak Cd. 160. Sk. Sahil Cami Sk. 7113. Sk. 7058. Sk. Ünal Özgödek Cd. Ahmet Yesevi Cd. Şehit Asteğmen Şengüler Sk. Sebahattin Ali Sk. Şehit Piyade Asteğmen Sunay Civan Sk. Özertürk Cd. Çiçek Sk. Zambak Sk. Stadyum Sk. Sinem Sk. Serçin Sk. Serçe Sk. Selvi Sk. Remzi Taylan Sk. Platin Sk. Orman Sk. Onbirevler Sk. Leylak Sk. Kartal Sk. Kamp Sk. Kamer Sk. Huzur Sk. Güzelçamlı Otogarı Gülden Sk. Eşref Bitlis Cd. Dereli Sk. Ceviz Sk. Bülbül Sk. Beşevler Sk. Aslıhan Berrin Evleri Altın Sk. Albatros Sk. 7. Sk. 6. Sk. 5. Sk. 39. Sk. 7345. Sk. Nevzat Biçer Sk. İbrahim Pehlivan Sk. Sıla Cd. Nuri Yetmişbeş Cd. Nergiz Sk. Namık Kemal Sk. Millipark Cd. Meşelikuyu Cd. Kemal Sözkesen Sk. Hasan Ekinci Sk. Hamit Mandıracı Sk. Dumlupınar Cd. Bekir Uğurlu Sk. Akbay Sk. Bahçe Sk. Palme Sk. Osmanoğlu Sk. Söğüt Sk. Nero Sk. Gül Sk. Kaldırım Sk. Nadide Sk. Seher Sk. Şahin Sk. Utku Sk. Dilek Sk. Mahmut Taylan Sk. Kestane Sk. İçmeler Sk. Coşkun Sk. Çitlenbik Sk. Pazar Sk. Yıldız Sk. Kumru Sk. Peltekoğlu Sk. Serkan Sk. Kadife Sk. Karşıyaka Sk. Dere Sk. Şengöz Sk. Zeus Cd. Atasever Sk. Ufuk Sk. Öğretmen Sk. Fulya Sk. Menderes Sk. Mustafa Şan Sk. Öztürk Cd. Çilek Sk. Sağlık Sk. Pamuk Sk. Mehtap Cd. Kurtuluş Cd. Gümüş Sk. Festival Sk. )
Ağaçlı Mh. ( Ağaçlı Sk. AĞAÇLI )
Kemalpaşa Mh.
Yenikent Mh. ( Kuşadası Yolu Solu Küme Evleri )
Caferli Mh. ( 5402. Sk. 5412. Sk. 5407. Sk. Atatürk Cd. )
Soğucak Mh. ( 1445. Cd. 1435 Yeşil Cennet Sitesi Küme Evleri Yasemin Sitesi Küme Evleri Panorama Sitesi Küme Evleri Menekşe Sk. 1446. Sk. Özbirlik Mavikent Küme Evleri Piri Reis Sk. Aytaç Konut Yapı Kooperatifi Küme Evleri 1456. Sk. 1454. Sk. Fahrettin Soysal Sk. Menekşe Sitesi Küme Evleri 1448 )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189458
- Saat : 13:00 - 17:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Caferli Mh. ( 5407. Sk. Atatürk Cd. 5402. Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189462
- Saat : 9:00 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alamut Mh. ( Alamut Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189468
- Saat : 10:00 - 16:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kamışlar Mh. ( Merkez Küme Evleri Sk. Soğuk Kuyu Sk. )
Alhisar Mh. ( Merkez Küme Evleri Sk. )
Altıntaş Mh.
Haydere Mh. ( Kocakır Sk. )
Eymir Mh. ( Soğuk Kuyu Sk. )
Yaka Mh. ( YAKAKÖY KÖY YOLU Yaka Sk. )
Kazandere Mh. ( Kazandere Sk. )