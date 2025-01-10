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Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın ilinin çeşitli ilçelerinde, 11 Ocak 2025 tarihinde yapılacak planlı elektrik kesintileri hakkında aşağıda detaylı bilgiler yer almaktadır. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecektir.

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