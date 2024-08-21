Aydın’ın Nazilli ilçesinde, hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsabeyli Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” ile “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından aranan H.H.A isimli şahsı gözaltına aldı.

Yağma olayı ile bağlantı

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemeler sonucunda, H.H.A’nın 3 Ağustos 2024 tarihinde Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde meydana gelen bir “yağma” olayının da şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı.

Yakalandı

Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.