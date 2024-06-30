Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, uzun süredir devam eden araştırma ve istihbarat çalışmaları sonucunda, 11 yıldır aranan ve tüm akrabaları vefat etmiş olan E.Y.A. (75) isimli şahsı İzmir'de yakaladı. Şahsın hakkında bulunan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, sahtecilik suçundan kaynaklanıyor ve Kuyucak ilçesinde 12 ayrı suç kaydı bulunuyordu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uzun süredir aranan ve adli kayıtları bulunan E.Y.A.'yı yakalamak için İzmir'in Urla ilçesinde operasyon düzenledi. Tüm akrabaları vefat ettiği için şahsın fotoğrafına ulaşmak mümkün olmamış, bu durum araştırma sürecini zorlaştırmıştı. Ancak jandarma ekipleri, yürütülen detaylı istihbarat çalışmaları sonucunda şahsın yaşadığı bölgeyi tespit etti ve operasyon için harekete geçti.

E.Y.A., Kuyucak ilçesinde hüviyet cüzdanı ve pasaport gibi belgelerde sahtecilik yapmak suçundan dolayı 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca ilçede toplamda 12 farklı suç kaydı bulunan şahıs, uzun süredir adli makamlarca aranıyordu.

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda, şahsın profilini taşıyan kişiler araştırılmış ve sonunda şahıs, sokakta yapılan kimlik kontrolü sırasında yakalanarak Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Operasyon, jandarma ekiplerinin titiz çalışması ve koordinasyonu sayesinde başarıyla sonuçlandı.