Aydın’ın çeşitli ilçelerinde, 12 Ağustos 2024 tarihinde geniş çaplı su kesintileri yaşanacak.

Kuşadası, Didim ve Söke gibi önemli ilçelerdeki bazı mahallelerde su kesintileri planlandı. Kesintilerin nedeni olarak ana borularda meydana gelen arızalar gösteriliyor.

Kuşadası’nda iki farklı bölgede su kesintisi yaşanacak. Denizhan Sokak ve çevresinde saat 09:30 ile 12:30 arasında planlanan su kesintisi, ana boru arızasından kaynaklanıyor. Aynı ilçenin Davutlar Mahallesi’nde de İslam Şanlı ve Ediz Sokak’ta sabah 08:30 ile 11:00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Didim'de su kesintisi

Didim’de ise Hisar ve Efeler Mahallesi’ni kapsayan bir su kesintisi planlandı. 09:00 ile 11:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan bu kesinti de ana boru arızasından kaynaklanıyor.

Söke'de su kesintisi

Söke ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Faik Kocaöz Caddesi’nde sabah 06:30 ile 11:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak. Kesintinin sebebi olarak yine ana borudaki arıza gösteriliyor.

Vatandaşlar ne yapmalı?

Su kesintilerinin yaşanacağı bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, kesinti saatlerinden önce su depolamaları ve su kullanımını planlamaları önemle tavsiye ediliyor.

Kesintilerle ilgili güncel verilere buradan ulaşabilirsiniz.