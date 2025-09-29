Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri 1,2 milyon TL olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Jandarma, iş yerinde yaptığı aramada, tütün ve makaronlar ile makaron doldurma makinelerine el koydu.

Aydın'da 1,2 milyonluk kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, bir iş yerinde kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. Takibin ardından dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, iş yerinde yapılan aramada 73 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 93 bin 980 adet doldurulmuş makaron ve 3 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL

Yapılan incelemelerde ele geçirilen kaçak tütün ve makaronların toplam piyasa değerinin 1 milyon 200 bin TL olduğu bildirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon, halk sağlığını korumaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli süreç Başlatıldı

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi hakkında adli süreç başlatıldı. Jandarma, operasyonun devamında kaçak tütün ve makaronların satışıyla ilgili daha fazla bilgi toplamak amacıyla soruşturma başlattı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.