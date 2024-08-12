Aydın'da 13 Ağustos Salı günü, çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem (ADM) Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Kesintiler, enerji altyapısının modernizasyonu ve sürdürülebilir enerji dağıtımı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Hangi ilçelerde kesinti olacak?

Söke ilçesinde Atburgazı Mahallesi'nde planlanan kesinti saat 09:30 ile 13:00 arasında gerçekleştirilecek.

Etkilenecek bölgeler:

Atburgazı Mahallesi: Işık Sokak, Fatih Caddesi, Aslan Sokak, Didim Güllübahçe Yolu, Seçkin Sokak, Muammer Aksoy Caddesi, Kurtuluş Sokak, Kale Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Sokak, Adnan Menderes Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Mahmut Taylı Sokak, Belde Sokak, Atay Sokak, Civan Sokak, Karabaş Sokak, Olcay Sokak, Çeşme Sokak, Direk Sokak, Bağ Caddesi, Özcan Sokak, Aydın Sokak, 1000. Sokak, 1900. Sokak, 1400. Sokak, Küme Evleri, Yılmaz Sokak, Cumhuriyet Meydanı, Aslan 1 Nolu Sokak, 2300. Sokak, 2200. Sokak, 2100. Sokak, 1500. Sokak, 1600. Sokak, 1800. Sokak, 2200. Sokak, Kahraman Caddesi, Kahraman 2. Çıkmaz Sokak, Kahraman 1. Çıkmaz Sokak

Işık Sokak, Fatih Caddesi, Aslan Sokak, Didim Güllübahçe Yolu, Seçkin Sokak, Muammer Aksoy Caddesi, Kurtuluş Sokak, Kale Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Sokak, Adnan Menderes Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Mahmut Taylı Sokak, Belde Sokak, Atay Sokak, Civan Sokak, Karabaş Sokak, Olcay Sokak, Çeşme Sokak, Direk Sokak, Bağ Caddesi, Özcan Sokak, Aydın Sokak, 1000. Sokak, 1900. Sokak, 1400. Sokak, Küme Evleri, Yılmaz Sokak, Cumhuriyet Meydanı, Aslan 1 Nolu Sokak, 2300. Sokak, 2200. Sokak, 2100. Sokak, 1500. Sokak, 1600. Sokak, 1800. Sokak, 2200. Sokak, Kahraman Caddesi, Kahraman 2. Çıkmaz Sokak, Kahraman 1. Çıkmaz Sokak Yuvaca Mahallesi: Yuvaca Sokak

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Bozdoğan ilçesinde ise 09:00 - 11:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

Etkilenecek bölgeler:

Dömen Mahallesi

Alhisar Mahallesi

Çine'de elektrik kesintisi

Çine ilçesi, Kabalar ve Eskiçine Mahallelerinde saat 10:00 ile 13:00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı bir kesinti yaşanacak.

Etkilenecek bölgeler:

Kabalar Mahallesi

Eskiçine Mahallesi: Eskiçine Merkez Sokak

Nazilli'de elektrik kesintisi (Sabah)

Nazilli'de ise birkaç farklı mahallede planlı kesintiler gerçekleşecek. Rahmanlar, Ovacık, Kuşçular, Kızıldere, Ketenova, Ketendere, Karahallı, Kahvederesi, Işıklar, Hisarcık, Esentepe, Derebaşı, Çaylı, Bekirler, Bayındır, Aşağıyakacık, Aksu ve Akpınar mahallelerinde 09:00 - 12:00 saatleri arasında elektrik hizmeti verilemeyecek. Bu kesintiler, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde etkisini gösterecek.

Nazilli'de elektrik kesintisi (Öğle)

Ayrıca, Yeşil ve Kurtuluş Mahallelerinde farklı saatlerde elektrik kesintileri planlandı. Yeşil Mahallesi'nde 10:00 - 11:00 saatleri arasında, 13:00 - 14:00 saatleri arasında ve 14:30 - 15:30 saatleri arasında belirli sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak. Kurtuluş Mahallesi’nde ise sabah 10:00’dan itibaren şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Vatandaşların dikkatine

Vatandaşların bu kesintilerden minimum düzeyde etkilenmesi için gerekli önlemleri almaları öneriliyor. Elektrik kesintisi nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, kesinti öncesinde enerji gereksinimi olan cihazların yedekleme yapılarak kesintiye hazır hale getirilmesi tavsiye ediliyor.

Kesintilerle ilgili güncel verilere buradan ulaşabilirsiniz.