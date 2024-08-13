Aydın'ın 4 ilçesinde 13 Ağustos 2024 tarihinde çeşitli bölgelerde su kesintileri yaşanacak.

Kesintiler Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'nin resmi internet sitesi tarafından güncelleniyor.

İşte kesintilerin detayları:

Saatler: 16:30 - 20:30

16:30 - 20:30 Sebep: İsale Hattı Arızası

İsale Hattı Arızası Detay: Kuyucak'ın Başaran mahallesinde meydana gelen isale hattı arızası nedeniyle akşam saatlerinde su kesintisi yaşanacak. Kesintinin süresi boyunca bölge sakinlerinin su ihtiyacını karşılamak için önceden hazırlık yapmaları önerilmektedir.

Didim'de su kesintisi

Saatler: 12:00 - 14:00

12:00 - 14:00 Sebep: Ana Boru Arızası

Ana Boru Arızası Detay: Didim'in Akbük beldesindeki Özburçak Sitesi'nde ana boruda yaşanan arıza nedeniyle öğle saatlerinde su kesintisi uygulanacak. Özburçak Sitesi sakinleri, bu süre zarfında su erişimi konusunda sıkıntı yaşayabilir. Alternatif su kaynakları bulundurmak bu dönemde faydalı olacaktır.

Kuşadası'nda su kesintisi

Saatler: 10:30 - 12:30

10:30 - 12:30 Sebep: Ana Boru Arızası

Ana Boru Arızası Detay: Kuşadası'nın Davutlar mahallesinde Hamam Civarı olarak bilinen bölgede ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle sabah saatlerinde su kesintisi yapılacak. Vatandaşların bu saatler arasında su kullanımında zorluk çekmemeleri için gerekli önlemleri almaları tavsiye edilmektedir.

İncirliova'da su kesintisi

Saatler: 10:30 - 14:00

10:30 - 14:00 Sebep: Ana Boru Arızası

Ana Boru Arızası Detay: İncirliova ilçesine bağlı Yazıdere bölgesinde yaşanan ana boru arızası nedeniyle saat öğleye kadar su kesintisi yaşanacak. Yazıdere sakinlerinin su ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tedbirleri önceden almaları önemlidir.

Bölge sakinlerinin bilgisine

Su kesintilerinin neden olduğu rahatsızlıkları minimize etmek amacıyla, kesintiler öncesinde su depolama işlemlerini tamamlamanız ve ihtiyaçlarınızı planlamanız önemlidir. Yetkililer, arızaların en hızlı şekilde giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor ve kesinti sürelerinin en kısa zamanda sona erdirilmesi için çaba gösterilmektedir.

Kesintiler hakkında güncel bilgi almak için yerel yetkililerle iletişime geçebilir veya resmi web sitelerinden takip edebilirsiniz.