Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın il genelinde 13 Aralık 2024 Cuma günü, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İlçelere göre detaylı kesinti bilgileri aşağıda verilmiştir.

İşte kesintilerin detayları:

Çine'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3171836

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ünlüce Mh. ( Ünlüce Merkez Sk. )

Yolboyu Mh. ( Yolboyu Merkez Sk. )

Çaltı Mh. ( Çaltı Merkez Sk. Çaltı Mh. )

Karahayıt Mh. ( İdil Sk. Karahayıt Merkez Sk. Kırkışık Merkez Sk. Çaltı Merkez Sk. )

Kırkışık Mh. ( Asmalılar Sk. Çaltı Merkez Sk. )

Sarnıç Mh. ( Sarnıç Merkez Sk. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3172664

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Soğucak Mh. ( Söke Yolu 2. Sk. Söke Yolu Cd. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3172668

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Soğucak Mh. ( Bilgi Kent Sk. 881. Cd. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3172669

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Soğucak Mh. ( 1457. Sk. Esentepe Evleri Küme Evleri Bilgi Kent Sk. 4965 4963. sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3174347

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Atatürk Cd. Rüzgar Sk. Sevgi Sk. Ebecik Cd. Aslı Cd. Yalıköy Küme Evleri )

İncirliova'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3174794

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kızılcaköy Mh.

Dereağzı Mh. ( Aydın Tire Yolu Dereağzı Sk. )

Gerenkova Mh. ( 5103 Sk. )

Koçarlı'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3174976

Saat : 11:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karacaören Mh. ( Ümmetler Sk. )