Aydın’da Cuma günü az bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 7 ila 16 derece arasında değişirken, nem oranı akşam saatlerinde %77’ye kadar yükselecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

09.00 - 12.00 (Sabah):

Gün az bulutlu ve ılıman bir hava ile başlayacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 11°C, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %59 olarak ölçülürken, rüzgar 5 km/sa hızla esecek, maksimum hızı ise 19 km/sa olacak. Açık havada sabah yürüyüşleri için oldukça uygun bir zaman dilimi.

12.00 - 15.00 (Öğle):

Günün en sıcak saatleri öğle vakti yaşanacak. Sıcaklık 16°C’ye kadar yükselirken hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %52’ye düşecek. Hafif bir rüzgar etkisi hissedilecek ve rüzgarın ortalama hızı 4 km/sa, maksimum hızı ise 20 km/sa olacak. Güneşli ve keyifli bir hava dış aktiviteler için ideal görünüyor.

15.00 - 18.00 (İkindi):

Sıcaklık düşüşe geçiyor ve 12°C’ye iniyor. Nem oranı %66’ya yükseliyor, bu da havanın biraz daha serin hissedilmesine yol açabilir. Rüzgar oldukça hafif esecek; ortalama hızı 1 km/sa, maksimum hızı ise 19 km/sa seviyesinde olacak. Gün batımı yaklaşırken hava daha serin hissedilebilir.

18.00 - 21.00 (Akşam):

Akşam saatlerinde sıcaklık 9°C’ye kadar düşecek. Nem oranı %77’ye yükselerek havayı daha serin ve nemli hale getirecek. Rüzgar 3 km/sa hızında esecek, maksimum hızı ise 11 km/sa olacak. Hafif rüzgar ve yükselen nem oranı dışarıda bulunacak kişilerin hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Afyonkarahisar’da 14 Aralık’ta üç ilçede elektrik kesintisi