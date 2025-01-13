Aydın’da gün boyu sağanak yağış bekleniyor. Özellikle öğleden sonra kuvvetli sağanak etkili olacak. Nem oranı %90’lara ulaşacak, tedbirli olun! Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Aydın hava durumu (Pazartesi)

Sabah saatleri (09.00-12.00):

Hafta başı sağanak yağışla başlıyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 14°C, hissedilen sıcaklık da aynı. Nem oranı %79 seviyesinde. Ortalama rüzgar hızı 8 km/sa, maksimum 24 km/sa olarak tahmin ediliyor. Bu saatlerde yağışın etkisiyle yollar kayganlaşabilir, trafiğe çıkacak olanların dikkatli olması gerekiyor.

Öğle saatleri (12.00-15.00):

Öğle saatlerinde yağış şiddetini artırarak kuvvetli sağanak şeklinde devam edecek. Sıcaklık 15°C’ye çıkarken, hissedilen sıcaklık değişmeyecek. Nem oranı %88’e yükseliyor. Rüzgar hızları ortalama 8 km/sa, maksimum 32 km/sa olarak tahmin ediliyor. Bu saatlerde sel ve su birikintileri oluşma riski var. Açık alanlarda dikkatli olunmalı.

Öğleden sonra (15.00-18.00):

Kuvvetli sağanak yağış öğleden sonra da etkisini sürdürecek. Sıcaklık 17°C ile günün en yüksek seviyesine çıkıyor. Hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %90’a ulaşıyor. Rüzgarın hızı 9 km/sa, maksimum 26 km/sa olacak. Yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su taşkınları görülebilir.

Akşam saatleri (18.00-21.00):

Yağış hafifleyerek sağanak şeklinde devam edecek. Sıcaklık 13°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık yine aynı kalacak. Nem oranı %93 gibi oldukça yüksek bir seviyede. Rüzgar hızı ise 8 km/sa, maksimum 21 km/sa olacak. Akşam saatlerinde görüş mesafesinde azalma olabilir, özellikle sürücülerin dikkatli olması önemli.

Gece saatleri (21.00-24.00):

Sağanak yağış gece boyunca etkisini sürdürecek. Sıcaklık 13°C, hissedilen sıcaklık aynı. Nem oranı %92 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 7 km/sa, maksimum 18 km/sa olacak. Gece boyunca yağışların etkisiyle zeminde kayganlık artabilir.