Aydın’ın çeşitli ilçelerinde, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü, ana boru arızaları ve isale hattında meydana gelen sorunlar nedeniyle planlı su kesintileri yaşanacak.
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Köşk, Söke, Germencik, Bozdoğan ve Kuyucak ilçelerinde belirli mahallelerde su kesintileri uygulanacak. Yetkililer, su kesintilerinin en aza indirgenmesi için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti.
İşte kesintilerinin olacağı ilçeler ve detayları...
Köşk'te su kesintisi
- Tarih: 14 Ağustos 2024
- Saat: 09:30 - 12:00
- Neden: Ana Boru Arızası
- Etkilenen Bölgeler: Soğukkuyu Mahallesi
Söke'de su kesintisi
- Tarih: 14 Ağustos 2024
- Saat: 09:30 - 12:00
- Neden: Ana Boru Arızası
- Etkilenen Bölgeler: Yenikent Mahallesi
Germencik'te su kesintisi
- Tarih: 14 Ağustos 2024
- Saat: 09:30 - 12:00
- Neden: Ana Boru Arızası
- Etkilenen Bölgeler: Mesudiye Mahallesi
Bozdoğan'da su kesintisi
- Tarih: 14 Ağustos 2024
- Saat: 09:00 - 13:00
- Neden: Ana Boru Arızası
- Etkilenen Bölgeler: Kemer Mahallesi
Kuyucak'ta su kesintisi
- Tarih: 14 Ağustos 2024
- Saat: 09:00 - 14:00
- Neden: Ana İshale Hattında Oluşan Arıza
- Etkilenen Bölgeler: Başaran Mahallesi
Vatandaşlara önemli uyarılar
ASKİ yetkilileri, su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, su kesintisi süresince mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti. Su kesintisi boyunca, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin su ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için önceden hazırlık yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kesintiler sonrası suyun geri gelmesiyle birlikte ilk etapta suyun bulanık akabileceği, bu nedenle içme suyu olarak kullanılmadan önce bir süre akıtılması gerektiği belirtildi.
Kesintiler hakkında güncel bilgi almak için yerel yetkililerle iletişime geçebilir veya resmi web sitelerinden takip edebilirsiniz.