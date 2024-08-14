Aydın’ın çeşitli ilçelerinde, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü, ana boru arızaları ve isale hattında meydana gelen sorunlar nedeniyle planlı su kesintileri yaşanacak.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Köşk, Söke, Germencik, Bozdoğan ve Kuyucak ilçelerinde belirli mahallelerde su kesintileri uygulanacak. Yetkililer, su kesintilerinin en aza indirgenmesi için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti.

İşte kesintilerinin olacağı ilçeler ve detayları...

Tarih: 14 Ağustos 2024

14 Ağustos 2024 Saat: 09:30 - 12:00

09:30 - 12:00 Neden: Ana Boru Arızası

Ana Boru Arızası Etkilenen Bölgeler: Soğukkuyu Mahallesi

Söke'de su kesintisi

Tarih: 14 Ağustos 2024

14 Ağustos 2024 Saat: 09:30 - 12:00

09:30 - 12:00 Neden: Ana Boru Arızası

Ana Boru Arızası Etkilenen Bölgeler: Yenikent Mahallesi

Germencik'te su kesintisi

Tarih: 14 Ağustos 2024

14 Ağustos 2024 Saat: 09:30 - 12:00

09:30 - 12:00 Neden: Ana Boru Arızası

Ana Boru Arızası Etkilenen Bölgeler: Mesudiye Mahallesi

Bozdoğan'da su kesintisi

Tarih: 14 Ağustos 2024

14 Ağustos 2024 Saat: 09:00 - 13:00

09:00 - 13:00 Neden: Ana Boru Arızası

Ana Boru Arızası Etkilenen Bölgeler: Kemer Mahallesi

Kuyucak'ta su kesintisi

Tarih: 14 Ağustos 2024

14 Ağustos 2024 Saat: 09:00 - 14:00

09:00 - 14:00 Neden: Ana İshale Hattında Oluşan Arıza

Ana İshale Hattında Oluşan Arıza Etkilenen Bölgeler: Başaran Mahallesi

Vatandaşlara önemli uyarılar

ASKİ yetkilileri, su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, su kesintisi süresince mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti. Su kesintisi boyunca, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin su ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için önceden hazırlık yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kesintiler sonrası suyun geri gelmesiyle birlikte ilk etapta suyun bulanık akabileceği, bu nedenle içme suyu olarak kullanılmadan önce bir süre akıtılması gerektiği belirtildi.

Kesintiler hakkında güncel bilgi almak için yerel yetkililerle iletişime geçebilir veya resmi web sitelerinden takip edebilirsiniz.