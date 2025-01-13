Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 14 Ocak 2025 Salı günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189221
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mursallı Mh. ( Uzun Sk. Taşkın Sk. Tarassut Sk. Okul Sk. Kilise Sk. Kunuri Sk. Karanfil Sk. Kaldırım Sk. Cami Gç. Işık Sk. Fabrika Sk. Lozan Zafer Cd. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Sk. Morkent 2. Sk. Ege Cd. Bozok Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Morkent 1. Sk. Cumhuriyet Meydanı Vişne Sk. Yıldız Sk. Uzun Sk. Taşkın Sk. Tarassut Sk. Okul Sk. Kilise Sk. Kunuri Sk. Karanfil Sk. Kaldırım Sk. Cami Gç. Işık Sk. Fabrika Sk. Lozan Zafer Cd. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Sk. Morkent 2. Sk. Ege Cd. Bozok Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Morkent 1. Sk. Cumhuriyet Meydanı Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Üzümlü Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Şehitler Sk. Coşkun Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. )
Üzümlü Mh. ( Okul Cd. Okul Cd. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189414
- Saat : 10:00 - 11:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Davutlar Mh. ( 6899. Sk. 6614 Bahçe Sk. Kavalcı Sk. Kavak Sk. Köroğlu Sk. Gücün Sk. Şehit Erkan Başlık Sk. Sezgin Sk. 1273. Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189648
- Saat : 10:00 - 16:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Haydere Mh. ( Kocakır Sk. )
Kazandere Mh. ( Kazandere Sk. )
Söke'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189654
- Saat : 14:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenikent Mh. ( 48. Sk. 99. Sk. 93. Sk. 91. Sk. 88. Sk. 44. Sk. 109. Sk. 107. Sk. 101. Sk. 40. Sk. Golden Park Evleri 46. Sk. Cem Sitesi Küme Evleri )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189656
- Saat : 9:00 - 10:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altınkum Mh. ( 21. Sk. 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 5. Sk. 6. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Karakol Cd. Gümüşpala Cd. 21. Sk. 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 5. Sk. 6. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Karakol Cd. Gümüşpala Cd. )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189657
- Saat : 11:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altınkum Mh. ( 15. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Karakol Cd. Gümüşpala Cd. 14. Sk. 21. Sk. 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 13. Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189664
- Saat : 9:00 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alamut Mh. ( Alamut Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189853
- Saat : 14:00 - 17:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dalama Mh.
Kuloğullar Mh.
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189966
- Saat : 10:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzelhisar Mh. ( 34. Sk. Adnan Menderes Blv. 73. Sk. Albay Şefik Cd. Yedi Eylül Cd. Ulubatlı Cd. 61. Sk. 59. Sk. 71. Sk. 55. Sk. 36. Sk. )
Cumhuriyet Mh. ( 1987. Sk. 1991. Sk. Cumhuriyet Cd. Körfez Cd. 1997. Sk. Bayrak Cd. Atatürk Blv. 1982. Sk. Vali Konağı Blv. Tevfik Fikret Cd. 1979. Sk. İzmir Blv. 1983. Sk. İstasyon Blv. 1989. Sk. 1978. Sk. 1972. Sk. 1958. Sk. 1960. Sk. 1995. Sk. 1976. Sk. 1966. Sk. 1981. Sk. 1986. Sk. 1980. Sk. 1956. Sk. 1964. Sk. 1970. Sk. 1968. Sk. 1984. Sk. 1973. Sk. 1977. Sk. 1985. Sk. 1993. Sk. 1975. Sk. 1999. Sk. 1990. Sk. 1988. Sk. 1974. Sk. 1962. Sk. 1971. Sk. 1969. Sk. )
Kurtuluş Mh. ( Vali Konağı Blv. 2022. Sk. 2018. Sk. Adnan Menderes Blv. 2026. Sk. Sağlık Cd. Kıbrıs Cd. 2021. Sk. 2020. Sk. 2023. Sk. 2025. Sk. 2029. Sk. 2024. Sk. 2035. Sk. İzmir Blv. 2012. Sk. 2039. Sk. 2037. Sk. 2010. Sk. 2014. Sk. Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi 2016. Sk. 2027. Sk. 2022/1. Sk. Süleyman Seba Cd. Cumhuriyet Cd. 2043. Sk. 2028. Sk. 2041. Sk. 2031. Sk. )
Efeler Mh. ( Doktor Serkan Kurnaz Cd. 2272. Sk. 2262. Sk. 2275. Sk. 2279. Sk. 2289. Sk. 2280. Sk. 2253. Sk. 2274. Sk. 2278. Sk. 2276. Sk. 2268. Sk. 2266. Sk. 2258. Sk. 2287. Sk. 2271. Sk. 2256. Sk. 2282. Sk. 2284. Sk. 2267. Sk. 2281. Sk. 2254. Sk. 2260. Sk. 2264. Sk. 2283. Sk. 2270. Sk. 2250. Sk. 2285. Sk. Alaçam Cd. 2288. Sk. 2286. Sk. 2263. Sk. 2269. Sk. Bergama Cd. Hürriyet Blv. 2255. Sk. Atatürk Blv. )
Sultanhisar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3190047
- Saat : 9:00 - 11:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Malgaçemir Mh. ( Avlanbaba Sk. Kumaşdere Sk. )
Kavaklı Mh. ( Boztepe Sk. )