Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Aydın hava durumu (Salı)

Aydın’da Salı günü hafif sağanaktan kuvvetli yağışa kadar değişen hava koşulları etkili olacak. Nem oranı gün boyunca %90’a kadar yükselecek.

Sabah (09.00 - 12.00): Hafif sağanak yağış

Sabah saatlerinde Aydın’da hafif sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 14°C olacak, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı %76, bu da havanın nemli ve ıslak bir his yaratacağı anlamına geliyor. Rüzgar ise 8 km/sa hızında esecek ve zaman zaman 21 km/sa hıza ulaşarak açık alanlarda hafif bir serinlik yaratabilir.

Öğlen (12.00 - 15.00): Sağanak yağış şiddetleniyor

Öğlen saatlerinde yağışlar şiddetini artırarak sağanak haline gelecek. Hava sıcaklığı 16°C ile günün en yüksek seviyesine ulaşacak. Ancak nem oranı %80’e çıkacağı için bu sıcaklık daha ağır hissedilebilir. Ortalama rüzgar hızı 9 km/sa olurken, maksimum rüzgar hızı 26 km/sa’ye ulaşabilir. Bu saatlerde dışarıda bulunacak kişilerin yağışa karşı tedbirli olmaları ve rüzgardan korunmaları önerilir.

İkindi (15.00 - 18.00): Kuvvetli sağanak yağış etkisi

İkindi saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 14°C’ye düşerken nem oranı %90 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşacak. Bu saatlerde hava daha serin ve ağır hissedilebilir. Rüzgar hızı 5 km/sa ile orta seviyelerde olacak ancak zaman zaman maksimum 24 km/sa’ye kadar çıkabilir. Yağışların şiddeti, su birikintileri ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara yol açabilir.

Akşam (18.00 - 21.00): Yağışlar devam ediyor

Akşam saatlerinde yağış etkisini sürdürecek. Sıcaklık 12°C’ye kadar düşecek, nem oranı ise %90 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı 5 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 16 km/sa seviyelerinde olacak. Özellikle nemli hava nedeniyle açık alanlarda bulunacak kişilerin dikkatli olması önerilir.

Gece (21.00 - 24.00): Serin ve yağışlı bir gece

Gece boyunca sağanak yağış devam edecek. Hava sıcaklığı 11°C’ye kadar düşerken, nem oranı yine %90 olarak sabit kalacak. Ortalama rüzgar hızı 7 km/sa seviyesinde olurken, maksimum rüzgar hızı 19 km/sa’ye ulaşabilir. Gece saatlerinde yağışa ve soğuk havaya karşı tedbir alınması önemlidir.