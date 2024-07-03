Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarını önlemek amacıyla 01-30 Haziran 2024 tarihleri arasında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. 6831 Sayılı Orman Kanunu, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde yapılan denetimlerde, çeşitli ihlaller tespit edilerek ceza uygulandı.

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  • Anız Yakma: 2 kişiye 4 bin 104 TL ceza
  • İzinsiz Ormanlık Alana Giriş: 53 kişiye 108 bin 756 TL ceza
  • Kuru Ot ve Dal Yakma: 4 kişiye 8 bin 208 TL ceza
  • Yasak Alanda Mangal Yakma: 88 kişiye 172 bin 368 TL ceza

Toplamda, 147 kişiye 293 bin 436 TL idari yaptırım uygulandı. Bu cezalar, Aydın Valiliğinin 2024/1 Sayılı Genelgesi kapsamında belirlenen bölgelere giriş yasaklarını ve yangın önleme tedbirlerini ihlal edenlere verildi.

Editör: Simge Akbulut