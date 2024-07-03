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Toplamda, 147 kişiye 293 bin 436 TL idari yaptırım uygulandı. Bu cezalar, Aydın Valiliğinin 2024/1 Sayılı Genelgesi kapsamında belirlenen bölgelere giriş yasaklarını ve yangın önleme tedbirlerini ihlal edenlere verildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı , orman yangınlarını önlem ek amacıyla 01-30 Haziran 2024 tarihleri arasında kapsamlı denetim ler gerçekleştirdi. 6831 Sayılı Orman Kanunu, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde yapılan denetimlerde, çeşitli ihlal ler tespit edilerek ceza uygulandı.

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