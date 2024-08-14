Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM), 15 Ağustos Perşembe günü Aydın'da belirli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlanmıştır.
Vatandaşların, kesintiler sırasında mağduriyet yaşamamaları için önceden hazırlık yapmaları önemle tavsiye ediliyor.
İşte detaylar:
Didim’de elektrik kesintisi
- Tarih: 15 Ağustos Perşembe
- Saat: 09:30 - 12:30
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler: Fevzipaşa Mahallesi: 4045. Sk. 4045. Sk. 4048. Sk. 4048. Sk. 4026. Sk. 4026. Sk. 4025. Sk. 4025. Sk. 4031. Sk. 4031. Sk. 4034. Sk. 4034. Sk. 4043. Sk. 4043. Sk. 4045. Sk. 4045. Sk. 4048. Sk. 4048. Sk. 4026. Sk. 4026. Sk. 4025. Sk. 4025. Sk. 4031. Sk. 4031. Sk. 4034. Sk. 4034. Sk. 4043. Sk. 4043. Sk. 4042. Sk. 4042. Sk. 4044. Sk. 4044. Sk. 4049. Sk. 4049. Sk. Mercimek Cd. Mercimek Cd. 4030. Sk. 4030. Sk. 4038. Sk. 4038. Sk. 4039. Sk. 4039. Sk. 4040. Sk. 4040. Sk.
Kuşadası’nda elektrik kesintisi
- Tarih: 15 Ağustos Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler:
- Karaova Mahallesi: Selen Evleri 1. Sk. Mustafa Kemal Paşa Cd. Mustafa Kemal Paşa Cd. Önder Sit 1. Sk. Önder Sit 1. Sk. Selen Evleri 4. Sk. Selen Evleri 4. Sk. Selen Evleri 3. Sk. Selen Evleri 3. Sk. Selen Evleri 2. Sk. Selen Evleri 2. Sk. Selen Evleri 1. Sk. Adayakası Küme Evleri Karaova 1. Sk. Karaova 1. Sk. Önder Sitesi 2. Sk. Önder Sitesi 2. Sk. Adayakası Küme Evleri Manolya Sitesi Küme Evleri Manolya Sitesi Küme Evleri
- Yavansu Mahallesi: Batı Yakası Küme Evleri Batı Yakası Küme Evleri Renkli Evler Sitesi Küme Evleri Renkli Evler Sitesi Küme Evleri 4069. Sk. 4069. Sk.
Nazilli’de iki aşamalı elektrik kesintisi
- Tarih: 15 Ağustos Perşembe
- İlk Kesinti:
- Saat: 11:00 - 13:00
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler: Arslanlı Mahallesi ( Zafer Cd. Zafer Cd. Esat Ergüler Blv. Esat Ergüler Blv. )
- Saat: 14:30 - 15:30
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler:
- Bozyurt Mahallesi: 3289/1. Sk Kanalaltı Küme Evleri Kanalaltı Küme Evleri 3289/1. Sk 3289/1. Sk 3241. Sk 3241. Sk 3289/1. Sk
- Yeşil Mahallesi: 3289/1. Sk 3289/1. Sk 3282/2. Sk 3282/2. Sk 3284. Sk 3284. Sk 3285. Sk 3285. Sk 3288/1. Sk 3288/1. Sk 3287. Sk 3287. Sk 3287/1. Sk 3287/1. Sk 3287. Sk 3287. Sk 3289. Sk 3289. Sk 3288. Sk 3288. Sk 3286. Sk 3286. Sk 3281. Sk 3281. Sk 3289/1. Sk 3289/1. Sk 3282. Sk 3282. Sk 3282. Sk. 3282. Sk. 3284/1. Sk 3284/1. Sk 3281. Sk 3281. Sk 3281/1. Sk 3281/1. Sk 3289. Sk 3289. Sk 3282. Sk 3282. Sk 3286. Sk 3286. Sk 3281. Sk 3281. Sk 3281/2. Sk 3281/2. Sk 3285. Sk 3285. Sk 3286. Sk 3287. Sk 3287. Sk 3286/1. Sk 3286/1. Sk 3286/1. Sk 3286/1. Sk 3286. Sk 3286. Sk 3284. Sk 3284. Sk 3287. Sk 3287. Sk 3286. Sk ) - Arslanlı Mh. ( Esat Ergüler Blv. Zafer Cd. Zafer Cd. Esat Ergüler Blv.
Kaynak: HABER MERKEZİ