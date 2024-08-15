Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos 2024 tarihinde Koçarlı, Didim ve Kuşadası'nda çeşitli bölgelerde su kesintileri yaşanacak. Vatandaşların saat dilimlerini dikkate alarak su ihtiyaçlarını önceden planlamalarında fayda var.

İşte kesintilerinin olacağı ilçeler ve detayları...

Saat: 09:50 - 11:30

Açıklama: Koçarlı’nın Şahinciler Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Mahalle sakinlerine su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları tavsiye edilir. Su kesintisi süresince alternatif su kaynaklarının sağlanması önerilmektedir.

Didim'de su kesintisi

Saat: 09:50 - 11:30

09:50 - 11:30 Açıklama: Didim’in Akbük beldesindeki Yamaçevler ve Villa Kent Huzur Sitesi çevresindeki köylerde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi olacak. Akbük bölgesindeki vatandaşların bu saat diliminde su ihtiyaçlarını önceden planlamaları önerilmektedir.

Kuşadası'nda su kesintisi

Saat: 08:50 - 11:30

08:50 - 11:30 Kuşadası’nın Camiatik Mahallesi'ndeki Yayla Sokak’ta ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Yayla Sokak’taki sakinlerin bu saat diliminde su kullanımını sınırlamaları ve alternatif su kaynakları hazırlamaları önem arz etmektedir.

Vatandaşlara önemli uyarılar

ASKİ yetkilileri, su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, su kesintisi süresince mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti. Su kesintisi boyunca, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin su ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için önceden hazırlık yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kesintiler sonrası suyun geri gelmesiyle birlikte ilk etapta suyun bulanık akabileceği, bu nedenle içme suyu olarak kullanılmadan önce bir süre akıtılması gerektiği belirtildi.

Kesintiler hakkında güncel bilgi almak için yerel yetkililerle iletişime geçebilir veya resmi web sitelerinden takip edebilirsiniz.