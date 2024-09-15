Aydın'da su kesintileri ile ilgili son durum hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar için Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKI) tarafından düzenli olarak güncellenen bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz.

Aydın'da su kesintileri, çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir; bu sebepler arasında bakım onarımları, altyapı çalışmaları veya acil durumlar yer alabilir. Özellikle su kesintilerinin olduğu bölgeler ve süreleri hakkında en güncel bilgilere, Aydın ASKI’nin web sitesindeki "Su Kesintileri" bölümünden erişim sağlanabilir.

Web sitesinde neler bulabilirsiniz?

Aktif Su Kesintileri: Şu anda yaşanan su kesintileri ve etkilediği bölgeler hakkında detaylı bilgi. Planlı Kesintiler: Gelecek tarihlerde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlanan su kesintileri. Acil Durumlar: Beklenmedik acil durumlar sonucu oluşabilecek su kesintileri ve bu durumların ne zaman sona ereceği. İletişim Bilgileri: Su kesintileri ile ilgili soru ve şikayetlerinizi iletebileceğiniz iletişim kanalları.

Öneriler:

Su kesintisi olan bölgelerde önceden su stoklamak, olası aksaklıkları önleyebilir.

Web sitesini düzenli olarak takip ederek, planlı kesintiler hakkında önceden bilgi sahibi olunabilir.

Acil durumlarda su kesintisi hakkında hızlı bilgi almak için Aydın ASKI'nin sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz.

Aydın'da su kesintileri hakkında detaylı ve güncel bilgilere ulaşmak için Aydın ASKI'nin su kesintileri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.