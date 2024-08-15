Aydın ilinde 16 Ağustos 2024 tarihinde bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir. Kesintiler, günlük planlarınızı etkileyebilir, bu yüzden detayları önceden öğrenmek önemli.

İşte etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri hakkında bilmeniz gerekenler:

Tarih: 16 Ağustos 2024

16 Ağustos 2024 Saat: 10:00 - 14:00

10:00 - 14:00 Kesinti ID: 3068521

3068521 Etkilenen Bölgeler: Erbeyli Mahallesi (İstasyon 2. Sk., İstasyon 3. Sk., İstasyon Cd., İstasyon 1. Sk., Namık Kemal Cd., İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir Aydın Yolu, Atatürk Cd., Cumhuriyet Cd., Asfalt Kenarı Cd., Hürriyet Cd., Cumhuriyet 4. Sk. - 11. Sk., Cumhuriyet 9. Sk., Cumhuriyet 10. Sk., 3825 Sokak, Atatürk)

Erbeyli Mahallesi (İstasyon 2. Sk., İstasyon 3. Sk., İstasyon Cd., İstasyon 1. Sk., Namık Kemal Cd., İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir Aydın Yolu, Atatürk Cd., Cumhuriyet Cd., Asfalt Kenarı Cd., Hürriyet Cd., Cumhuriyet 4. Sk. - 11. Sk., Cumhuriyet 9. Sk., Cumhuriyet 10. Sk., 3825 Sokak, Atatürk) Kesintinin nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle dört saatlik bir elektrik kesintisi gerçekleşecek. İncirliova’daki sakinlerin bu süre zarfında alternatif enerji kaynaklarına sahip olmaları tavsiye edilir.

Germencik'te elektrik kesintisi

Tarih: 16 Ağustos 2024

16 Ağustos 2024 Saatler: 09:00 - 11:00 (Moralı Mahallesi), 09:00 - 10:00 (Gümüşköy Mahallesi), 09:00 - 14:00 (Diğer Bölgeler)

09:00 - 11:00 (Moralı Mahallesi), 09:00 - 10:00 (Gümüşköy Mahallesi), 09:00 - 14:00 (Diğer Bölgeler) Kesinti ID’leri: 3068131, 3068488, 3068115

3068131, 3068488, 3068115 Etkilenen Bölgeler: Moralı Mahallesi: İzmir Söke Yolu ara yol Gümüşköy Mahallesi: (Saat: 09:00 - 10:00) Mursallı Mahallesi ve Tekin Mahallesi: İzmir Söke Yolu, Tekin Sk. Bozdoğan: Amasya Mahallesi, Sırma Mahallesi, Konaklı Mahallesi, Körteke Mahallesi, Örencik Mahallesi, Örtülü Mahallesi, Tütüncüler Mahallesi, Başalan Mahallesi, Güneyyaka Mahallesi, Güvenir Mahallesi, Kemer Mahallesi, Kızıltepe Mahallesi Kesinti ID: 3069373 (Osmaniye Mahallesi, 09:30 - 12:30)

Kesintinin nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında, Germencik ilçesinin çeşitli mahallelerinde değişik saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşların kesintilerden etkilenmemek için elektrikli cihazlarını bu saatlerde kullanmamaları önerilir.

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Tarih: 16 Ağustos 2024

16 Ağustos 2024 Saat: 09:00 - 14:00

09:00 - 14:00 Kesinti ID: 3068117

3068117 Etkilenen bölgeler: Konaklı Mahallesi (Merkez Küme Evleri Baraj Aşağı Sk., Gedik Sk.), Körteke Mahallesi (Gölcük Sk., Karagedik Sk., Yayla Sk.), Örencik Mahallesi (Örencik Sk., Göcek Sk.), Örtülü Mahallesi (Alan Sk.), Tütüncüler Mahallesi (Örenker Sk., Manamak Sk., Merkez Sk.), Başalan Mahallesi (Dağdibi Küme Evleri, Viranaltı Küme Evleri, Geymana Küme Evleri, Ergek Küme Evleri, Ortaburun Küme Evleri), Güneyyaka Mahallesi (Güneyyaka Sk., Güneyyaka Köy Yolu), Güvenir Mahallesi (Merkez Küme Evleri Sk., Akdam Sk.), Kemer Mahallesi (Kemer Sk.), Kızıltepe Mahallesi (Aşağı Alimanlar Sk., Yukarı Alimanlar Sk.)

Konaklı Mahallesi (Merkez Küme Evleri Baraj Aşağı Sk., Gedik Sk.), Körteke Mahallesi (Gölcük Sk., Karagedik Sk., Yayla Sk.), Örencik Mahallesi (Örencik Sk., Göcek Sk.), Örtülü Mahallesi (Alan Sk.), Tütüncüler Mahallesi (Örenker Sk., Manamak Sk., Merkez Sk.), Başalan Mahallesi (Dağdibi Küme Evleri, Viranaltı Küme Evleri, Geymana Küme Evleri, Ergek Küme Evleri, Ortaburun Küme Evleri), Güneyyaka Mahallesi (Güneyyaka Sk., Güneyyaka Köy Yolu), Güvenir Mahallesi (Merkez Küme Evleri Sk., Akdam Sk.), Kemer Mahallesi (Kemer Sk.), Kızıltepe Mahallesi (Aşağı Alimanlar Sk., Yukarı Alimanlar Sk.) Kesintinin nedeni: Bozdoğan ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında geniş bir alanda elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşların kesintilerin etkili olduğu süre boyunca enerji ihtiyaçlarını önceden karşılamaları önerilmektedir.