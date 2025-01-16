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Aydın'da 16 Ocak Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık artarken, akşam saatlerinde soğuma başlayacak. Rüzgar hızı genellikle düşük olmasına rağmen öğleden sonra ve akşam saatlerinde orta seviyeye ulaşacak. Nem oranı yüksek olacak, özellikle akşam saatlerinde nemin artmasıyla hava daha soğuk hissedilebilir. Gün boyunca hava durumu ndaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü t arafından güncelleniyor.

Afyonkarahisar’da 17 Ocak’ta yedi ilçede elektrik kesintisi

Afyonkarahisar’da 17 Ocak’ta yedi ilçede elektrik kesintisi

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