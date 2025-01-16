Aydın'da 16 Ocak Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık artarken, akşam saatlerinde soğuma başlayacak. Rüzgar hızı genellikle düşük olmasına rağmen öğleden sonra ve akşam saatlerinde orta seviyeye ulaşacak. Nem oranı yüksek olacak, özellikle akşam saatlerinde nemin artmasıyla hava daha soğuk hissedilebilir. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
Perşembe günü hava durumu
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09:00 - 12:00 (Parçalı Bulutlu):
- Sıcaklık: 11°C
- Hissedilen Sıcaklık: 11°C
- Nem Oranı: %76
- Rüzgar Yönü: Belirtilmemiş, ancak sabah saatlerinde genellikle hafif esen rüzgarlar bekleniyor.
- Ort. Rüzgar Hızı: 2 km/sa
- Maksimum Rüzgar Hızı: 14 km/sa
- Açıklama: Sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava olacak. Nem oranı yüksek olsa da, rüzgarın çok güçlü olmaması nedeniyle sabah saatleri dışarıda vakit geçirmek için uygun.
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12:00 - 15:00 (Parçalı Bulutlu):
- Sıcaklık: 16°C
- Hissedilen Sıcaklık: 16°C
- Nem Oranı: %66
- Rüzgar Yönü: Belirtilmemiş, ama bu saatlerde rüzgar hızının biraz daha arttığı görülüyor.
- Ort. Rüzgar Hızı: 5 km/sa
- Maksimum Rüzgar Hızı: 17 km/sa
- Açıklama: Öğle saatlerinde sıcaklık artacak ve nem oranı biraz düşecek. Rüzgar da orta hızda esmeye başlayacak. Gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri yapmak için oldukça uygun bir hava.
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15:00 - 18:00 (Parçalı Bulutlu):
- Sıcaklık: 13°C
- Hissedilen Sıcaklık: 13°C
- Nem Oranı: %76
- Rüzgar Yönü: Belirtilmemiş, ancak rüzgarın sabah saatlerine kıyasla biraz daha güçlü olması muhtemel.
- Ort. Rüzgar Hızı: 5 km/sa
- Maksimum Rüzgar Hızı: 18 km/sa
- Açıklama: Havanın biraz daha serinlediği, bulutların yoğunlaştığı bir dönem. Rüzgar hızının artmasıyla dışarıda rüzgar hissedilebilir. Akşamüstü saatlerinde açık havada vakit geçirmek için uygun ancak rüzgarı dikkate almanızda fayda var.
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18:00 - 21:00 (Parçalı Bulutlu):
- Sıcaklık: 10°C
- Hissedilen Sıcaklık: 10°C
- Nem Oranı: %85
- Rüzgar Yönü: Belirtilmemiş, akşam saatlerinde rüzgarın hızı düşük olmalı.
- Ort. Rüzgar Hızı: 3 km/sa
- Maksimum Rüzgar Hızı: 15 km/sa
- Açıklama: Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecek ve nem oranı artacak. Havanın serinlediği bu saatlerde dışarıda geçireceğiniz zamanlarda sıcak tutacak giysiler tercih edebilirsiniz.
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21:00 - 24:00 (Parçalı Bulutlu):
- Sıcaklık: 9°C
- Hissedilen Sıcaklık: 9°C
- Nem Oranı: %82
- Rüzgar Yönü: Belirtilmemiş, ancak rüzgar gece boyunca hafif olacaktır.
- Ort. Rüzgar Hızı: 1 km/sa
- Maksimum Rüzgar Hızı: 10 km/sa
- Açıklama: Gece saatlerinde sıcaklık iyice düşecek ve nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı düşük olacağı için dışarıda geçireceğiniz zamanlarda rahatlıkla vakit geçirebilirsiniz.
Kaynak: HABER MERKEZİ