Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 17 Ocak 2025 Cuma günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Karacasu'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191037
- Saat : 9:00 - 10:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alemler Mh. ( Alemler Sk. ALEMLER KÖYÜ İÇ YOLU ALEMLER MAH. KÖY YOLU )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191227
- Saat : 10:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akbük Mh. ( 3361. Sk. 6042 Sk. 6077 Sk. 3315 Sk. 6079 Sk. 3320 SK 3343 sk. 3320 3343. Sk. 3306. Sk. 3301. Sk. 3303. Sk. 3309. Sk. 3311. Sk. 3370. Sk. 3372. Sk. 3376. Sk. 3349. Sk. 3357. Sk. 3321. Sk. 3003. Cd. 3320. Cd. 3324. Sk. 3326. Sk. 3328. Sk. 3360. Sk. 3375. Sk. 6052 Sk. 3356. Sk. 3358. Sk. 3307. Sk. 3366. Sk. 3320 CD. 6078 Sk. 6078 Sk. 3350. Sk. 3346. Sk. 3322. Sk. 3339. Sk. 3331. Sk. 3327. Sk. 3323. Sk. 3305. Sk. 3333. Sk. 3368. Sk. 3344. Sk. 3355. Sk. 3329. Sk. 3330. Sk. 3332. Sk. 3334. Sk. 3336. Sk. 3345. Sk. 3312. Sk. 3310. Sk. 3308. Cd. 3317. Sk. 3364. Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191270
- Saat : 9:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alamut Mh. ( Alamut Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191271
- Saat : 9:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alamut Mh. ( Alamut Sk. )
Yenipazar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191281
- Saat : 13:30 - 17:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Doğu Mh. ( Muzaffer Aksoy Cd. Mercan Sk. KÖY YOLU Konur Sk. Kıvırcık Sk. Ladin Sk. Lale Sk. Leylak Sk. )
Yenipazar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191283
- Saat : 13:50 - 17:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alhan Mh. ( Yenipazar Dalama Yolu )
Çarşı Mh. ( Yenipazar Dalama Yolu )
Söke'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191295
- Saat : 10:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağarası Mh. ( 82. Sk. 79. Sk. Atatürk Cd. 78. Sk. 17. Sk. 98. Sk. 95. Sk. 10. Sk. 12. Sk. 14. Sk. 6. Sk. 46. Sk. 96. Sk. 45. Sk. 15. Sk. 19. Sk. 39. Sk. Adnan Menderes Cd. 87. Sk. 106. Sk. 77. Sk. 112. Sk. Kanal Yolu Çalışlı Sk. 75. Sk. 66. Küme Evleri 42. Küme Evleri 23. Hürriyet Sk. Çiçek Sk. Zambak Sk. Nergis Sk. Festival Sk. 99. Sk. 97. Sk. 92. Sk. 88. Sk. 84. Sk. 81. Sk. 11. Sk. 5. Sk. 105. Sk. 68. Sk. 57. Sk. 90. Sk. 89. Sk. 72. Sk. 56. Sk. 4. Sk. 83. Sk. 85. Sk. 44. Sk. 67. Sk. 8. Sk. 9. Sk. 86. Sk. 30. Sk. 7. Sk. 51. Sk. 26. Sk. 69. Sk. 24. Sk. 71. Sk. 74. Sk. 31. Sk. 70. Sk. 32. Sk. 107. Sk. 53. Sk. 29. Sk. 52. Sk. 3. Sk. 60. Sk. 58. Sk. 91. Sk. 54. Sk. 13. Sk. 43. Sk. 94. Sk. 59. Sk. 16. Sk. 18. Sk. 23. Sk. Aydın Cd. 25. Sk. 33. Sk. 76. Sk. 80. Sk. 55. Sk. )
Çalışlı Mh. ( Koçarlı Yolu Çalışlı Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191618
- Saat : 9:30 - 17:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güre Mh. ( Merkez Küme Evleri )
Hışımlar Mh.
Körteke Mh.
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191871
- Saat : 9:48 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mursallı Mh. ( Tarassut Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Sk. Bozok Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Morkent 1. Sk. Morkent 2. Sk. Ege Cd. Cumhuriyet Meydanı Fabrika Sk. Işık Sk. Cami Gç. Kaldırım Sk. Karanfil Sk. Kunuri Sk. Kilise Sk. Okul Sk. Taşkın Sk. Uzun Sk. Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Üzümlü Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Şehitler Sk. Lozan Zafer Cd. Coşkun Sk. )
Üzümlü Mh. ( Okul Cd. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191902
- Saat : 13:00 - 14:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kadınlar Denizi Mh. ( Ali Yücel Sk. Şehit Başkomiser Yaşar Aykaç Sk. Deniz Tutum Sk. Eda Okyay Sk. Helyn Bennett Sk. Ufuk Yücedemir Sk. Kadınlar Denizi 9. Sk. 2. Çk. Kadınlar Denizi 9. Sk. 1. Çk. Barış Tatil Sitesi Küme Evleri Kadınlar Denizi 20. Sk. Kadınlar Denizi 9. Sokak 2. Çıkmazı Kadınlar Denizi 7. Sk. Kadınlar Denizi 6. Sk. Kadınlar Denizi 5. Sk. Kadınlar Denizi 4. Sk. Kadınlar Denizi 11. Sk. Kadınlar Denizi 10. Sk. İsmail Akça Sk. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191903
- Saat : 13:00 - 14:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kadınlar Denizi Mh. ( Şehit Başkomiser Yaşar Aykaç Sk. Ertay Villaları 1. Çk. Sk. Ertay Villaları 2. Çk. Sk. Hüseyin Can Blv. 1. Sk. Kadınlar Denizi 13. Sk. Kadınlar Denizi 14. Sk. Kadınlar Denizi 18. Sk. Kadınlar Denizi 4. Sk. Gökpınar Villaları Küme Evleri Anıl Sitesi Küme Evleri 515. Sk. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191904
- Saat : 13:00 - 14:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kadınlar Denizi Mh. ( Kamer Sitesi Küme Evleri Şehit Başkomiser Yaşar Aykaç Sk. Yüksel Yalova Cd. Hüseyin Can Blv. Kadınlar Denizi 13. Sk. Kadınlar Denizi 14. Sk. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191906
- Saat : 13:00 - 14:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kadınlar Denizi Mh. ( Kadınlar Denizi 18. Sk. Şehit Başkomiser Yaşar Aykaç Sk. Kadınlar Denizi 12. Sk. Kadınlar Denizi 13. Sk. Kadınlar Denizi 14. Sk. Kadınlar Denizi 15. Sk. Kadınlar Denizi 16. Sk. Kadınlar Denizi 17. Sk. Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri Nazilli Anıl Sitesi Küme Evleri )