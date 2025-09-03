Aydın’da dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 suç kaydı olduğu tespit edilen 24 yaşındaki Egehan Görgün, polis ekiplerince yakalandı.

İnşaat malzemesi siparişiyle dolandırıcılık

İddiaya göre inşaat mühendisi Yusuf Duyum, internet üzerinden 14 villa için kullanılacak malzemeleri sipariş ederek 4 bin TL ödeme yaptı. Ancak ürünler teslim edilmeyince Duyum dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

Paranın izi şüpheliye ulaştı

Yapılan incelemede, paranın yatırıldığı hesabın sahibi Egehan Görgün çıktı. Görgün’ün hesabından çekim işlemini bizzat kendisinin yaptığı belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

17 suç kaydı çıktı

Polis sorgusunda 17 suç kaydı bulunan Görgün’ün, dolandırıcılık suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla da arandığı ortaya çıktı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Savunmasında parayı ölen bir kişinin adına çektiğini öne süren Görgün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.