Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari şahsı düzenledikleri başarılı operasyonla yakaladı. Şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Jandarmadan başarıyla düzenlenen operasyon

Aydın’da jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız çalışırken, firari şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon, bir kez daha suçluların yakalanmasına imkan sundu.

Firari cezalı şahıs yakalandı

17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B.Y., Çine ilçesi Evciler Mahallesi’nde yapılan operasyonla yakalandı. Y.B.Y., 2 dosyadan uyuşturucu ticareti ve askeri ceza kanuna muhalefet suçlarıyla aranmaktaydı.

Adli işlemler sonrası cezaevine gönderildi

Yakalanan Y.B.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu, vatandaşların güvenliği için önemli bir adım olarak kaydedildi.