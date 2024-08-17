ADM Elektrik Dağıtım A.Ş, 18 Ağustos 2024 Pazar günü Aydın'ın üç ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, Söke, Efeler ve Karacasu ilçelerinde çeşitli mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kesinti saatlerine dikkat ederek gerekli önlemleri almaları istendi.

İşte Aydın ve çevresinde planlanan elektrik kesintileri

Aydın genelinde 18 Ağustos 2024 Pazar günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin detayları aşağıdaki gibi:

Söke'de elektrik kesintisi

Neşetiye Mahallesi ve Sazlı Mahallesi: Saat: 10:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



Efeler'de elektrik kesintisi

Güzelhisar Mahallesi: Bozdoğan'da orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı! Saat: 08:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenecek Sokaklar: 59. Sk., 71. Sk., 55. Sk., 36. Sk., Adnan Menderes Blv., Albay Şefik Cd., Yedi Eylül Cd., Ulubatlı Cd., 61. Sk.

Baltaköy Mahallesi: Saat: 11:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenecek Sokaklar: Aydın Dalama Yolu, Tepeköy Sk., 4681 Sk., 7353 Sk.

Çeştepe Mahallesi: Saat: 11:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenecek Sokaklar: 3417 Sk., Uğur Mumcu Cd., Enver Paşa Blv., Egemenlik Blv., İnönü Cd., Atatürk Cd., Kazım Karabekir Cd., Beyazıt Blv., Yedi Eylül Cd.

Tepeköy ve Tepecik Mahalleleri: Saat: 11:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenecek Sokaklar: Prien Blv., Alabanda Blv., Didim Blv., Söğütlükuyu Cd., Zakkum Sk., Sarmaşık Sk., Pelit Sk., Mustafa Direk Sk., Işıklıkuyu Cd.

Şahnalı ve Mesutlu Mahalleleri: Saat: 11:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenecek Sokaklar: Aydın Dalama Yolu, Şahnalı Köyü Yolu, Mesutlu Sk.



Karacasu'da elektrik kesintisi

Ata Mahallesi: Saat: 11:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenecek Sokaklar: 797. Sk., 718. Sk., Köşk Cd., Ata Blv., Doğu Çevre Blv

