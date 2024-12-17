Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın il genelinde 18 Aralık 2024 Çarşamba günü, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak.
İşte kesintilerin detayları:
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3174357
- Saat : 10:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalıköy Mh. ( Sevgi Sk. Rüzgar Sk. Atatürk Cd. Yalıköy Küme Evleri Aslı Cd. Ebecik Cd. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175224
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Koyuncular Mh. ( Koyuncular Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175226
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Koyuncular Mh. ( Koyuncular Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175227
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Koyuncular Mh. ( Koyuncular Sk. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175660
- Saat : 11:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Caferli Mh. ( 5412. Sk. 5407. Sk. )
Davutlar Mh. ( Zengin Sk. )
Yenikent Mh. ( Kuşadası Yolu Solu Küme Evleri )
Kemalpaşa Mh.
Ağaçlı Mh. ( AĞAÇLI Ağaçlı Sk. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175664
- Saat : 11:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Soğucak Mh. ( 1448 1445. Cd. Menekşe Sitesi Küme Evleri Fahrettin Soysal Sk. 1454. Sk. 1456. Sk. Aytaç Konut Yapı Kooperatifi Küme Evleri Piri Reis Sk. Özbirlik Mavikent Küme Evleri 1446. Sk. Menekşe Sk. Panorama Sitesi Küme Evleri Yasemin Sitesi Küme Evleri Yeşil Cennet Sitesi Küme Evleri 1435 )
Caferli Mh. ( 5407. Sk. Atatürk Cd. )
Davutlar Mh. ( Sanayi Sitesi 7. Sk. Sanayi Sitesi 3. Sk. Sanayi Sitesi 1. Sk. Sanayi Sitesi 9. Sk. Sanayi Sitesi 5. Sk. Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksek Okulu Özsoydan Sk. Zengin Sk. Altümsek Çiftliği )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176013
- Saat : 13:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hacıfeyzullah Mh. ( Ak Sk. İmam Sk. Kanat Sk. Kenar Sk. Öz Sk. Sülün Sk. Tepe Sk. Kır Sk. Heykel Yolu Sk. Aydınlık Sk. Tepe 3. Küme Evleri Tepe 4. Küme Evleri Tepe 1. Küme Evleri Tepe 2. Küme Evleri Tepe 5. Küme Evleri Yılancıburnu Sk. )
Camiatik Mh. ( Kartal Sk. Sarmaşık Sk. Anahtar Sk. Doğan Sk. Hilal Sk. )
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3177187
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafapaşa Mh. ( Çakıl Sk. Alize Sk. )
Beşeylül Merkez Mh.
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3177229
- Saat : 10:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovaeymir Mh. ( 25. Sk. Kanal Cd. Çine Cd. Sadık Küçükgüldal Cd. Ova Yolu Küme Ev Ve İşyerleri Küme Evleri 19. Sk. 35. Sk. Turgut Özal Blv. 11. Sk. 13. Sk. İsmet Sezgin Blv. )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3177246
- Saat : 9:45 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeni Mh. ( 899. Sk. 903. Sk. 907. Sk. 911. Sk. 913. Sk. Aydın Cd. Egemenlik Cd. 894. Sk. 909. Sk. 897. Sk. 904. Sk. 900. Sk. 910. Sk. 909/1. Sk. 908. Sk. 905. Sk. 904/1. Sk. )