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18 Aralık 2024 Denizli'de su kesintisi: Merkezefendi'de su kesintisi olacak mı?

18 Aralık 2024 Denizli'de su kesintisi: Merkezefendi'de su kesintisi olacak mı?

Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın il genelinde 18 Aralık 2024 Çarşamba günü, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

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