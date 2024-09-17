Aydın’da 18 Eylül Çarşamba günü çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak bu kesintiler, planlı olarak duyurulmuş olup, ilgili bölgelere ait ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir. Vatandaşların kesintilerden etkilenmemek için gerekli önlemleri alması ve planlamalarını buna göre yapması önerilmektedir. Aydem Elektrik (ADM) tarafından elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler güncellendi.

İşte detaylı kesinti programı:

Kesinti ID: 3092654

3092654 Saat: 15:00 - 16:00

15:00 - 16:00 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler: Üzümlü Mahallesi (Okul Caddesi ve çevresi), Moralı Mahallesi (Uzunkum Sokak, Tariş Küme Evleri, 6 Nolu Sokak, 1 Nolu Sokak, 10 Nolu Sokak, 4 Nolu Sokak, 8 Nolu Sokak, 7 Nolu Sokak, Kurtuluş Caddesi)

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3095756

3095756 Saat: 09:00 - 13:00

09:00 - 13:00 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler: Mavişehir Mahallesi (3051/2. Sokak, 3051/1. Sokak, 3051. Sokak, Kamacı Caddesi, 3052. Sokak ve çevresi)

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3095993

3095993 Saat: 10:00 - 16:00

10:00 - 16:00 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler: Doğanbey Mahallesi (Eski Doğanbey Sokak, Doğanbey Sokak), Tuzburgazı Mahallesi (Tuzburgazı Sokak)

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3096008

Saat: 09:00 - 14:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Hamzallı Mahallesi (Hamzallı Sokak), Mustafapaşa Mahallesi (Denizli Aydın Yolu)

Kesinti ID: 3096027

Saat: 09:00 - 10:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Zafer Mahallesi (152. Sokak, 107. Sokak, Hürriyet Caddesi, 95. Sokak, 142. Sokak)

Kesinti ID: 3096028

Saat: 10:00 - 11:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Yıldıztepe Mahallesi (61/1. Sokak, 61. Sokak, 142. Sokak, 130. Sokak)

Kesinti ID: 3096030

Saat: 11:00 - 12:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Aydoğdu Mahallesi (Koca Cami Caddesi, 65. Sokak, 320. Sokak), Yıldıztepe Mahallesi (Hürriyet Caddesi, 61. Sokak, 57. Sokak, 55. Sokak, 51. Sokak, 160. Sokak, 152. Sokak, 150. Sokak, 148. Sokak)

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3096143

Saat: 09:00 - 09:30

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Kızılcaköy Mahallesi, Kemer Mahallesi

Kesinti ID: 3096144

Saat: 10:00 - 10:30

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Balıkköy Mahallesi (Balıkköy Sokak)

Kesinti ID: 3096146

Saat: 11:00 - 11:30

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Mimar Sinan Mahallesi (2451. Sokak), Kardeşköy Mahallesi (İzmir Bulvarı)

Kesinti ID: 3096148

Saat: 12:00 - 12:30

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Mimar Sinan Mahallesi, Kızılcaköy Mahallesi

Kesinti ID: 3096149

Saat: 10:00 - 12:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Orta Mahallesi (226. Sokak, Doğu Gazi Bulvarı, 205. Sokak, 220. Sokak, 222. Sokak, 203. Sokak, 236. Sokak, 230. Sokak, 201. Sokak)

Kesinti ID: 3096152

Saat: 14:00 - 16:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Cuma Mahallesi (218. Sokak, 204. Sokak, 210. Sokak, 203. Sokak), Orta Mahallesi (220. Sokak, 218. Sokak, Doğu Gazi Bulvarı, 205. Sokak)

Kesinti ID: 3096160 6 ülkeden 16 ekip Sarımsaklı Sahili’nde buluştu

Saat: 16:30 - 17:00

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Kuyulu Mahallesi (Süleyman Demirel Bulvarı, Kavak Sokak, Kaymakçı Sokak, Dostluk Caddesi), Şevketiye Mahallesi