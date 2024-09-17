Aydın’da 18 Eylül Çarşamba günü çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak bu kesintiler, planlı olarak duyurulmuş olup, ilgili bölgelere ait ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir. Vatandaşların kesintilerden etkilenmemek için gerekli önlemleri alması ve planlamalarını buna göre yapması önerilmektedir. Aydem Elektrik (ADM) tarafından elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler güncellendi.
İşte detaylı kesinti programı:
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3092654
- Saat: 15:00 - 16:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler: Üzümlü Mahallesi (Okul Caddesi ve çevresi), Moralı Mahallesi (Uzunkum Sokak, Tariş Küme Evleri, 6 Nolu Sokak, 1 Nolu Sokak, 10 Nolu Sokak, 4 Nolu Sokak, 8 Nolu Sokak, 7 Nolu Sokak, Kurtuluş Caddesi)
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3095756
- Saat: 09:00 - 13:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler: Mavişehir Mahallesi (3051/2. Sokak, 3051/1. Sokak, 3051. Sokak, Kamacı Caddesi, 3052. Sokak ve çevresi)
Söke'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3095993
- Saat: 10:00 - 16:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler: Doğanbey Mahallesi (Eski Doğanbey Sokak, Doğanbey Sokak), Tuzburgazı Mahallesi (Tuzburgazı Sokak)
Nazilli'de elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3096008
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Saat: 09:00 - 14:00
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölgeler: Hamzallı Mahallesi (Hamzallı Sokak), Mustafapaşa Mahallesi (Denizli Aydın Yolu)
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Kesinti ID: 3096027
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Saat: 09:00 - 10:00
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölgeler: Zafer Mahallesi (152. Sokak, 107. Sokak, Hürriyet Caddesi, 95. Sokak, 142. Sokak)
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Kesinti ID: 3096028
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Saat: 10:00 - 11:00
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölgeler: Yıldıztepe Mahallesi (61/1. Sokak, 61. Sokak, 142. Sokak, 130. Sokak)
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Kesinti ID: 3096030
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Saat: 11:00 - 12:00
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölgeler: Aydoğdu Mahallesi (Koca Cami Caddesi, 65. Sokak, 320. Sokak), Yıldıztepe Mahallesi (Hürriyet Caddesi, 61. Sokak, 57. Sokak, 55. Sokak, 51. Sokak, 160. Sokak, 152. Sokak, 150. Sokak, 148. Sokak)
Efeler'de elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3096143
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Saat: 09:00 - 09:30
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölgeler: Kızılcaköy Mahallesi, Kemer Mahallesi
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Kesinti ID: 3096144
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Saat: 10:00 - 10:30
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölgeler: Balıkköy Mahallesi (Balıkköy Sokak)
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Kesinti ID: 3096146
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Saat: 11:00 - 11:30
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölgeler: Mimar Sinan Mahallesi (2451. Sokak), Kardeşköy Mahallesi (İzmir Bulvarı)
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Kesinti ID: 3096148
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Saat: 12:00 - 12:30
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölgeler: Mimar Sinan Mahallesi, Kızılcaköy Mahallesi
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Kesinti ID: 3096149
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Saat: 10:00 - 12:00
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölgeler: Orta Mahallesi (226. Sokak, Doğu Gazi Bulvarı, 205. Sokak, 220. Sokak, 222. Sokak, 203. Sokak, 236. Sokak, 230. Sokak, 201. Sokak)
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Kesinti ID: 3096152
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Saat: 14:00 - 16:00
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölgeler: Cuma Mahallesi (218. Sokak, 204. Sokak, 210. Sokak, 203. Sokak), Orta Mahallesi (220. Sokak, 218. Sokak, Doğu Gazi Bulvarı, 205. Sokak)
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Kesinti ID: 3096160
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Saat: 16:30 - 17:00
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölgeler: Kuyulu Mahallesi (Süleyman Demirel Bulvarı, Kavak Sokak, Kaymakçı Sokak, Dostluk Caddesi), Şevketiye Mahallesi