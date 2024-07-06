Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, cezaevi firarisi olan M.S. jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. M.S.'nin 18 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Uuyuşturucu ticareti suçlarından toplam 18 yıl hapis

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından düzenlenen operasyonda, Yazır Mahallesi'nde saklandığı belirlenen cezaevi firarisi M.S. yakalandı. M.S., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplam 18 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası almıştı.

M.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.