19 Ağustos 2024'te, Aydın’ın üç ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Vatandaşların hazırlıklı olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Aydın genelinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Sultanhisar, Bozdoğan ve Germencik ilçelerinde 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Şirket, kesintinin şehrin çeşitli mahallelerinde gerçekleşeceğini ve vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin açıklamasına göre, bu kesintiler, elektrik şebekesinin daha verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir alması önemle tavsiye ediliyor.

İşte kesinti programı:

Sultanhisar'da elektrik kesintisi

Saat: 10.00-15.00

Etkilenecek bölgeler: Atça Mh. ( KÖY YOLU Denizli Aydın Yolu İsabeyli Çayı Küme Evleri Hancıoğlu Yağdere Çayı Arası Küme Evleri Karayolu Altı Küme Evleri ) İsabeyli Mh.

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Saat: 09.00-14.00

Etkilenecek bölgeler: Kılavuzlar Mh. Yeniköy Mh. ( Yeniköy Sk. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Saat: 13.00-17.00

Etkilenecek bölgeler: Caferli Mh. ( Atatürk Cd. 5407. Sk. )

Efeler'de elektrik kesintisi

Saat: 09.30-11.30

Etkilenecek bölgeler: Emirdoğan Mh. Musluca Mh. ( Musluca Sk. ) Terziler Mh. ( Terziler Sk. ) Çayyüzü Mh. ( SAĞIROĞLU SOKAK 6303 Sk. Kocakavak Sk. Sağıroğlu Sk. Merkez Sk. ) Umurlu Mh. ( 3044 ) Aşağıkayacık Mh.

Didim'de elektrik kesintisi

Saat: 09.30-15.30

Etkilenecek bölgeler: Ak - Yeniköy Mh. ( Mezarlık Başı Sk. Saygın Sk. Ova Sk. 2034. Sk. Sanayi Küme Evleri 2035. Sk. Dilber Cd. Işılay Sk. )

Saat: 03.00-03.45

Etkilenecek bölgeler: Akbük Mh. ( 3151. Sk. 5984 Sk. 6014 Sk. 3168 sk. 5221. Sk. 2146. Sk. 2134. Sk. 2137. Sk. 3155. Sk. 5725 Cd. 5222. Sk. 5223. Sk. 2144. Sk. 3135. Sk. 3127. Sk. 3169. Sk. 6002 Sk. 3147. Sk. 3145. Sk. 3143. Sk. 3139. Cd. 3133. Sk. 3112. Cd. 2141. Sk. 2140. Sk. 2138. Sk. 2129. Sk. 2128. Sk. 2127. Sk. 2126. Sk. 2125. Sk. 2115. Sk. 1075. Cd. 2136. Sk. 3159. Sk. 3153. Sk. 2019. Cd. 3044. Cd. 2130. Sk. 2122. Sk. 2131. Sk. 2114. Sk. 2119. Sk. 3004. Cd. )

Germencik'te elektrik kesintisi

Saat: 09.00-10.00

Etkilenecek bölgeler: Tekin Mh. ( Tekin Sk. İzmir Söke Yolu ) Mursallı Mh.