Aydın’da Pazar günü hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Sıcaklık 12-17°C arasında değişirken, rüzgar sakin bir seyir izleyecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Sabah saatleri (09.00 - 12.00)

Pazar sabahına Aydın’da açık bir hava ile başlanacak. Günün bu saatlerinde sıcaklık 12°C seviyelerinde olacak ve hissedilen sıcaklık da aynı şekilde 12°C olarak ölçülecek.

Nem oranı %53 ile orta seviyelerde olacak ve hava ferah hissedilecek.

%53 ile orta seviyelerde olacak ve hava ferah hissedilecek. Rüzgar, batı yönünden hafif bir esintiyle 4 km/sa ortalama hızında, maksimum 15 km/sa hızına ulaşacak.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00)

Öğle saatlerinde hava az bulutlu bir görünüme kavuşacak ve sıcaklık 17°C’ye kadar yükselecek.

Bu saatlerde hissedilen sıcaklık da 17°C olacak ve dışarıda zaman geçirmek için oldukça ideal bir hava sunacak.

olacak ve dışarıda zaman geçirmek için oldukça ideal bir hava sunacak. Nem oranı %52’ye düşerek havanın daha kuru hissedilmesini sağlayacak.

%52’ye düşerek havanın daha kuru hissedilmesini sağlayacak. Rüzgar, batıdan esmeye devam edecek; ortalama hızı 5 km/sa, maksimum hızı ise 16 km/sa olacak.

İkindi saatleri (15.00 - 18.00)

İkindi vakitlerinde hava yine az bulutlu olacak, ancak sıcaklık 15°C’ye düşmeye başlayacak.

Hissedilen sıcaklık bu saatlerde 15°C olarak kaydedilecek.

bu saatlerde olarak kaydedilecek. Nem oranı , %70’e çıkarak havada hafif bir nem artışı hissedilecek.

, %70’e çıkarak havada hafif bir nem artışı hissedilecek. Rüzgar, güneybatıya dönecek ve ortalama 3 km/sa, maksimum 15 km/sa hızında esecek.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00)

Akşam saatlerinde hava yeniden tamamen açık olacak. Sıcaklık bu saatlerde 13°C seviyelerine gerileyecek.

Hissedilen sıcaklık , sıcaklıkla aynı olacak ve 13°C olarak ölçülecek.

, sıcaklıkla aynı olacak ve olarak ölçülecek. Nem oranı %64’e yükselecek ve serin bir akşam atmosferi sunacak.

%64’e yükselecek ve serin bir akşam atmosferi sunacak. Rüzgar, güney yönünden çok hafif şekilde eserek 1 km/sa hızında olacak. Maksimum rüzgar hızı ise 10 km/sa seviyesinde kalacak.

Gece saatleri (21.00 - 24.00)

Gece saatlerinde hava tamamen açık olmaya devam edecek. Sıcaklık 12°C seviyelerine düşecek ve hissedilen sıcaklık da aynı şekilde kalacak.

Nem oranı , %62 olarak ölçülecek ve havanın serinlemesine katkıda bulunacak.

, %62 olarak ölçülecek ve havanın serinlemesine katkıda bulunacak. Rüzgar, güney yönünden oldukça sakin bir şekilde esmeye devam edecek ve ortalama 1 km/sa, maksimum 8 km/sa hızında olacak.

Aydın’da Pazar günü boyunca hava genel olarak açık ve az bulutlu bir seyir izleyecek. Sabah ve öğle saatleri dışarıda vakit geçirmek için oldukça uygun koşullar sunarken, akşam ve gece saatlerinde serinleyen hava ile birlikte nem oranı artış gösterecek.