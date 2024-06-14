Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da öğrenciler, yaz tatiline çıkmanın sevincini yaşarken, Gazipaşa İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreni büyük bir coşkuya sahne oldu.

İl genelinde 911 okulda, 9 bin 40 sınıfta eğitim gören öğrenciler, karnelerini Aydın Valisi Yakup Canbolat ve protokol üyelerinin elinden aldı. Vali Canbolat, törende birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sınıflarını ziyaret ederek, onlarla sohbet etti ve tatillerini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Vali Yakup Canbolat, törende yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirdiklerini görmek bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yoğun emekleriyle geçen bir yılın ardından, yaz tatilini hak ettiklerini düşünüyorum. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum, umarım yaz dönemini verimli ve dinlendirici geçirirler," dedi.

Törende karnelerini alan öğrenciler, sevinçlerini aileleri ve öğretmenleriyle paylaştı. 15 bin 615 öğretmen de yaz tatiline girerek dinlenme fırsatı bulacak. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından yaz tatilinde enerji depolayarak, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanacaklar.

Aydın’da karne dağıtım törenine katılan veliler, çocuklarının başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederken, öğretmenler de öğrencilerinin yıl boyunca gösterdiği çabadan dolayı mutlu olduklarını belirttiler. Yaz tatiline giren öğrenciler, arkadaşlarıyla vedalaşarak, tatil planları yapmaya başladılar.