ADM'nin internet sitesinde güncellenen planlı çalışmalar kapsamında, Aydın ilinin çeşitli bölgelerinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri olacak.

Şebeke yenileme çalışmaları saat 10:00-15:00 arasında sürecek.

Nazilli'de elektrik kesintisi 

Saat: 10:00 - 15:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen bölgeler:

  • Beşeylül Merkez Mahallesi (Beşeylül Sokak)
  • Mustafapaşa Mahallesi
  • Bereketli Mahallesi
  • Durasıllı Mahallesi (Durasıllı Sokak)
  • Yalınkuyu Mahallesi (Yalınkuyu Köy Yolu, Yalınkuyu Sokak)
  • Hamzallı Mahallesi
  • Kestel Mahallesi

Bozdoğan'da elektrik kesintisi 

Saat: 10:00 - 15:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen bölgeler:

  • Kazandere Mahallesi (Kazandere Sokak)
  • Alhisar Mahallesi (Merkez Küme Evleri Sokak)
  • Altıntaş Mahallesi
  • Haydere Mahallesi (Kocakır Sokak)

Efeler'de elektrik kesintisi 

Saat: 10:00 - 15:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen bölgeler:

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  • Zeybek Mahallesi (Kadıköy Bulvarı, Güneydoğu Otoyol Caddesi)

Editör: Simge Akbulut