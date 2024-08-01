ADM'nin internet sitesinde güncellenen planlı çalışmalar kapsamında, Aydın ilinin çeşitli bölgelerinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri olacak.
Şebeke yenileme çalışmaları saat 10:00-15:00 arasında sürecek.
Nazilli'de elektrik kesintisi
Saat: 10:00 - 15:00
Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen bölgeler:
- Beşeylül Merkez Mahallesi (Beşeylül Sokak)
- Mustafapaşa Mahallesi
- Bereketli Mahallesi
- Durasıllı Mahallesi (Durasıllı Sokak)
- Yalınkuyu Mahallesi (Yalınkuyu Köy Yolu, Yalınkuyu Sokak)
- Hamzallı Mahallesi
- Kestel Mahallesi
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
Saat: 10:00 - 15:00
Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen bölgeler:
- Kazandere Mahallesi (Kazandere Sokak)
- Alhisar Mahallesi (Merkez Küme Evleri Sokak)
- Altıntaş Mahallesi
- Haydere Mahallesi (Kocakır Sokak)
Efeler'de elektrik kesintisi
Saat: 10:00 - 15:00
Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen bölgeler:
- Zeybek Mahallesi (Kadıköy Bulvarı, Güneydoğu Otoyol Caddesi)
Editör: Simge Akbulut