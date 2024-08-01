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Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ADM'nin internet sitesinde güncellenen planlı çalışmalar kapsamında, Aydın ilinin çeşitli bölgelerinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri olacak.

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