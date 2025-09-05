Aydın’ın Söke ilçesinde 2 bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hüseyin Keskin, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Ceyhan Keskin ise beraat etti.

Sanık duruşmaya SEGBİS ile bağlandı

Demirçay Mahallesi’nde 2006-2013 yılları arasında bebeklerini öldürdükleri iddiasıyla açılan davada, sanıklar altsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan yargılandı. Tutuklu sanık Hüseyin Keskin duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

Hüseyin Keskin iddiaları reddetti

Hüseyin Keskin suçlamaları reddederek, “Ben karıncayı dahi incitmedim. Keskin ailesi olarak adalet istiyoruz. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Beraatımı istiyorum” dedi. Anne ise olayların eski tarihlerde gerçekleştiğini belirterek hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme Hüseyin Keskin'e müebbet hapis cezası verdi

Mahkeme, Hüseyin Keskin’e müebbet hapis cezası verirken, Ceyhan Keskin’i beraat ettirdi.

"En ağır cezayı aldırana kadar davanın takipçisi olacağım"

Adliye önünde konuşan UCİM temsilcisi avukat İrem Ergün, davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Anne ve babasından şikayetçi olan Vefa Keskin, “En ağır cezayı aldırana kadar davanın takipçisi olacağım” dedi.