Çarşamba günü Aydın'da genel olarak açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar, sabah saatlerinde 15°C'den başlayarak, öğle saatlerinde 30°C'ye kadar yükseliyor. Gün boyunca nem oranı %22 ile %55 arasında değişiklik gösteriyor. Rüzgar, en fazla öğleden sonra saatlerinde 14 km/s hıza ulaşarak hissedilir bir esinti sağlayacak. Bu nedenle dışarıda zaman geçirecek olanlar için yaz sıcaklıklarının tadını çıkaracakları bir gün olacak.
Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.
İşte Aydın'da 2 Ekim Çarşamba günü saatlik hava durumu...
Gece (24.00 - 03.00)
- Hava Durumu: Az bulutlu
- Sıcaklık: 17°C
- Nem: %55
- Rüzgar Hızı: 3 km/s
Sabah (03.00 - 06.00)
- Hava Durumu: Açık
- Sıcaklık: 15°C
- Nem: %53
- Rüzgar Hızı: 1 km/s
Sabah (06.00 - 09.00)
- Hava Durumu: Açık
- Sıcaklık: 19°C
- Nem: %42
- Rüzgar Hızı: 3 km/s
Öğle (09.00 - 12.00)
- Hava Durumu: Açık
- Sıcaklık: 24°C
- Nem: %29
- Rüzgar Hızı: 4 km/s
Öğle (12.00 - 15.00)
- Hava Durumu: Açık
- Sıcaklık: 30°C (Günün en yüksek sıcaklığı)
- Nem: %22
- Rüzgar Hızı: 8 km/s
Öğleden Sonra (15.00 - 18.00)
- Hava Durumu: Açık
- Sıcaklık: 27°C
- Nem: %27
- Rüzgar Hızı: 14 km/s (Rüzgarın en fazla olduğu saat)
Akşam (18.00 - 21.00)
- Hava Durumu: Açık
- Sıcaklık: 22°C
- Nem: %48
- Rüzgar Hızı: 5 km/s
Gece (21.00 - 24.00)
- Hava Durumu: Açık
- Sıcaklık: 19°C
- Nem: %53
- Rüzgar Hızı: 3 km/s
Kaynak: HABER MERKEZİ