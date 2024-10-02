Çarşamba günü Aydın'da genel olarak açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar, sabah saatlerinde 15°C'den başlayarak, öğle saatlerinde 30°C'ye kadar yükseliyor. Gün boyunca nem oranı %22 ile %55 arasında değişiklik gösteriyor. Rüzgar, en fazla öğleden sonra saatlerinde 14 km/s hıza ulaşarak hissedilir bir esinti sağlayacak. Bu nedenle dışarıda zaman geçirecek olanlar için yaz sıcaklıklarının tadını çıkaracakları bir gün olacak.

Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

İşte Aydın'da 2 Ekim Çarşamba günü saatlik hava durumu...

Gece (24.00 - 03.00)

Hava Durumu : Az bulutlu

: Az bulutlu Sıcaklık : 17°C

: 17°C Nem : %55

: %55 Rüzgar Hızı: 3 km/s

Sabah (03.00 - 06.00)

Hava Durumu : Açık

: Açık Sıcaklık : 15°C

: 15°C Nem : %53

: %53 Rüzgar Hızı: 1 km/s

Sabah (06.00 - 09.00)

Hava Durumu : Açık

: Açık Sıcaklık : 19°C

: 19°C Nem : %42

: %42 Rüzgar Hızı: 3 km/s

Öğle (09.00 - 12.00)

Hava Durumu : Açık

: Açık Sıcaklık : 24°C

: 24°C Nem : %29

: %29 Rüzgar Hızı: 4 km/s

Öğle (12.00 - 15.00)

Hava Durumu : Açık

: Açık Sıcaklık : 30°C (Günün en yüksek sıcaklığı)

: 30°C (Günün en yüksek sıcaklığı) Nem : %22

: %22 Rüzgar Hızı: 8 km/s

Öğleden Sonra (15.00 - 18.00)

Hava Durumu : Açık

: Açık Sıcaklık : 27°C

: 27°C Nem : %27

: %27 Rüzgar Hızı: 14 km/s (Rüzgarın en fazla olduğu saat)

Akşam (18.00 - 21.00)

Hava Durumu : Açık

: Açık Sıcaklık : 22°C

: 22°C Nem : %48

: %48 Rüzgar Hızı: 5 km/s

Gece (21.00 - 24.00)

Hava Durumu : Açık

: Açık Sıcaklık : 19°C

: 19°C Nem : %53

: %53 Rüzgar Hızı: 3 km/s