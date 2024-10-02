Çarşamba günü Aydın'da genel olarak açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar, sabah saatlerinde 15°C'den başlayarak, öğle saatlerinde 30°C'ye kadar yükseliyor. Gün boyunca nem oranı %22 ile %55 arasında değişiklik gösteriyor. Rüzgar, en fazla öğleden sonra saatlerinde 14 km/s hıza ulaşarak hissedilir bir esinti sağlayacak. Bu nedenle dışarıda zaman geçirecek olanlar için yaz sıcaklıklarının tadını çıkaracakları bir gün olacak.

Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

03 Ekim 2024 Denizli hava durumu: Sıcak ve güneşli bir gün bekleniyor! 03 Ekim 2024 Denizli hava durumu: Sıcak ve güneşli bir gün bekleniyor!

İşte Aydın'da 2 Ekim Çarşamba günü saatlik hava durumu... 

Gece (24.00 - 03.00)

  • Hava Durumu: Az bulutlu
  • Sıcaklık: 17°C
  • Nem: %55
  • Rüzgar Hızı: 3 km/s

Sabah (03.00 - 06.00)

  • Hava Durumu: Açık
  • Sıcaklık: 15°C
  • Nem: %53
  • Rüzgar Hızı: 1 km/s

Sabah (06.00 - 09.00)

  • Hava Durumu: Açık
  • Sıcaklık: 19°C
  • Nem: %42
  • Rüzgar Hızı: 3 km/s

Öğle (09.00 - 12.00)

  • Hava Durumu: Açık
  • Sıcaklık: 24°C
  • Nem: %29
  • Rüzgar Hızı: 4 km/s

Öğle (12.00 - 15.00)

  • Hava Durumu: Açık
  • Sıcaklık: 30°C (Günün en yüksek sıcaklığı)
  • Nem: %22
  • Rüzgar Hızı: 8 km/s

Öğleden Sonra (15.00 - 18.00)

  • Hava Durumu: Açık
  • Sıcaklık: 27°C
  • Nem: %27
  • Rüzgar Hızı: 14 km/s (Rüzgarın en fazla olduğu saat)

Akşam (18.00 - 21.00)

  • Hava Durumu: Açık
  • Sıcaklık: 22°C
  • Nem: %48
  • Rüzgar Hızı: 5 km/s

Gece (21.00 - 24.00)

  • Hava Durumu: Açık
  • Sıcaklık: 19°C
  • Nem: %53
  • Rüzgar Hızı: 3 km/s

Kaynak: HABER MERKEZİ