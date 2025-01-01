Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak 2025 Perşembe günü, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat dilimlerinde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3183704

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karapınar Mh. ( Karapınar Sk. )

İncirliova'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3183799

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kardeşköy Mh. ( 5033/1 4996 Sk Yeni Sk. Orta Sk. Kazak Kahve Sk. İzmir Blv. )

Mimar Sinan Mh. ( 5010. Sk. )

Gerenkova Mh. ( Köy Yolu 5103 Sk. İzmir-Aydın Otoyolu )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3185298

Saat : 8:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumhuriyet Mh. ( 1107. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1109/2. Sk. 1122/1. Sk. 1111 Sk. 1113 Sk. 1112/1. Sk. 19 Mayıs Cd. 1091. Sk. 1110. Sk. 1113. Sk. Olimpiyat Cd. Şehit Kubilay Cd. 1107. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1109/2. Sk. 1122/1. Sk. 1111 Sk. 1113 Sk. 1112/1. Sk. 19 Mayıs Cd. 1091. Sk. 1110. Sk. 1113. Sk. Olimpiyat Cd. Şehit Kubilay Cd. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3185412

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Atatürk Cd. Rüzgar Sk. Sevgi Sk. Ebecik Cd. Aslı Cd. Yalıköy Küme Evleri )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3185414

Saat : 8:30 - 9:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Karanfil Sk. Lale Sk. Okul Sk. Papatya Sk. İsmail Hakkı Sk. Aslı Cd. Dilek Sk. Gül Sk. Şafak Sk. Toprak Cd. Yalıköy Küme Evleri Park Sk. Ceylan Sk. 3629. Sk. Atatürk Cd. Çiçek Sk. Rüzgar Sk. Sevgi Sk. Demirci Sk. Dere Cd. Ebecik Cd. Gap Cd. Karanfil Sk. Lale Sk. Okul Sk. Papatya Sk. İsmail Hakkı Sk. Aslı Cd. Dilek Sk. Gül Sk. Şafak Sk. Toprak Cd. Yalıköy Küme Evleri Park Sk. Ceylan Sk. 3629. Sk. Atatürk Cd. Çiçek Sk. Rüzgar Sk. Sevgi Sk. Demirci Sk. Dere Cd. Ebecik Cd. Gap Cd. )

Mersindere Mh. ( 3624. Sk. 3624. Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3185416

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Gül Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. Yalıköy Küme Evleri Toprak Cd. Şafak Sk. Aslı Cd. Karanfil Sk. Gap Cd. Ebecik Cd. Demirci Sk. Sevgi Sk. Rüzgar Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3185417

Saat : 15:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Ceylan Sk. Yalıköy Küme Evleri Toprak Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Dilek Sk. Aslı Cd. İsmail Hakkı Sk. Park Sk. Papatya Sk. Okul Sk. Lale Sk. Karanfil Sk. Gap Cd. Ebecik Cd. Dere Cd. Demirci Sk. Sevgi Sk. Rüzgar Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. 3629. Sk. )

Mersindere Mh. ( 3624. Sk. )