Aydın’da Perşembe günü parçalı bulutlu başlayıp akşama doğru çok bulutlu hale geliyor. Sıcaklık 9-15°C arasında değişirken nem oranı %83’e kadar çıkacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
İşte 2 Ocak Perşembe günü Aydın için daha detaylı hava durumu:
Sabah saatleri (09.00 - 12.00)
Perşembe sabahı Aydın'da hava az bulutlu olacak. Serin bir başlangıç yapacak olan şehirde sıcaklık 11°C seviyesinde.
- Sıcaklık: 11°C
- Hissedilen Sıcaklık: 11°C
- Nem Oranı: %59
- Rüzgar: Ortalama hız 7 km/sa, maksimum hız 20 km/sa.
Hafif rüzgarın etkisiyle sabah saatlerinde hava, serin hissedilebilir. Dışarı çıkacaklar için rahat giyim önerilir.
Öğle saatleri (12.00 - 15.00)
Öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu bir görünüme kavuşacak. Sıcaklık 15°C’ye yükselirken, nem oranında hafif bir artış bekleniyor.
- Sıcaklık: 15°C
- Hissedilen Sıcaklık: 15°C
- Nem Oranı: %60
- Rüzgar: Ortalama hız 5 km/sa, maksimum hız 21 km/sa.
Bu saatlerde güneşin yüzünü göstermesiyle ılıman bir hava hâkim olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman dilimi.
İkindi saatleri (15.00 - 18.00)
Hava sıcaklığı tekrar düşüşe geçerek 12°C seviyelerine iniyor. Parçalı bulutlu gökyüzü ve artan nem, havayı daha serin hissettirebilir.
- Sıcaklık: 12°C
- Hissedilen Sıcaklık: 12°C
- Nem Oranı: %76
- Rüzgar: Ortalama hız 3 km/sa, maksimum hız 17 km/sa.
Bu saatlerde dışarıda bulunacak olanların ince bir mont veya ceket giymesi önerilir.
Akşam saatleri (18.00 - 21.00)
Güneşin batışıyla birlikte sıcaklıklar 10°C’ye kadar düşüyor. Nem oranının artmasıyla birlikte hava daha soğuk hissedilecek.
- Sıcaklık: 10°C
- Hissedilen Sıcaklık: 10°C
- Nem Oranı: %79
- Rüzgar: Ortalama hız 3 km/sa, maksimum hız 7 km/sa.
Akşam saatlerinde bulutlar gökyüzünde yoğunlaşırken, nem oranı yüksek seyredecek.
Gece saatleri (21.00 - 24.00)
Gece boyunca hava çok bulutlu bir görünüm kazanacak. Sıcaklık 9°C’ye kadar düşerken, nem oranı en yüksek seviyesine ulaşıyor.
- Sıcaklık: 9°C
- Hissedilen Sıcaklık: 9°C
- Nem Oranı: %83
- Rüzgar: Ortalama hız 4 km/sa, maksimum hız 10 km/sa.