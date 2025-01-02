Aydın’da Perşembe günü parçalı bulutlu başlayıp akşama doğru çok bulutlu hale geliyor. Sıcaklık 9-15°C arasında değişirken nem oranı %83’e kadar çıkacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte 2 Ocak Perşembe günü Aydın için daha detaylı hava durumu:

Sabah saatleri (09.00 - 12.00)

Perşembe sabahı Aydın'da hava az bulutlu olacak. Serin bir başlangıç yapacak olan şehirde sıcaklık 11°C seviyesinde.

Sıcaklık: 11°C

11°C Hissedilen Sıcaklık: 11°C

11°C Nem Oranı: %59

%59 Rüzgar: Ortalama hız 7 km/sa, maksimum hız 20 km/sa.

Hafif rüzgarın etkisiyle sabah saatlerinde hava, serin hissedilebilir. Dışarı çıkacaklar için rahat giyim önerilir.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00)

Öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu bir görünüme kavuşacak. Sıcaklık 15°C’ye yükselirken, nem oranında hafif bir artış bekleniyor.

Sıcaklık: 15°C

15°C Hissedilen Sıcaklık: 15°C

15°C Nem Oranı: %60

%60 Rüzgar: Ortalama hız 5 km/sa, maksimum hız 21 km/sa.

Bu saatlerde güneşin yüzünü göstermesiyle ılıman bir hava hâkim olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman dilimi.

İkindi saatleri (15.00 - 18.00)

Hava sıcaklığı tekrar düşüşe geçerek 12°C seviyelerine iniyor. Parçalı bulutlu gökyüzü ve artan nem, havayı daha serin hissettirebilir.

Sıcaklık: 12°C

12°C Hissedilen Sıcaklık: 12°C

12°C Nem Oranı: %76

%76 Rüzgar: Ortalama hız 3 km/sa, maksimum hız 17 km/sa.

Bu saatlerde dışarıda bulunacak olanların ince bir mont veya ceket giymesi önerilir.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00)

Güneşin batışıyla birlikte sıcaklıklar 10°C’ye kadar düşüyor. Nem oranının artmasıyla birlikte hava daha soğuk hissedilecek.

Sıcaklık: 10°C

10°C Hissedilen Sıcaklık: 10°C

10°C Nem Oranı: %79

%79 Rüzgar: Ortalama hız 3 km/sa, maksimum hız 7 km/sa.

Akşam saatlerinde bulutlar gökyüzünde yoğunlaşırken, nem oranı yüksek seyredecek.

Gece saatleri (21.00 - 24.00)

Gece boyunca hava çok bulutlu bir görünüm kazanacak. Sıcaklık 9°C’ye kadar düşerken, nem oranı en yüksek seviyesine ulaşıyor.

Sıcaklık: 9°C

9°C Hissedilen Sıcaklık: 9°C

9°C Nem Oranı: %83

%83 Rüzgar: Ortalama hız 4 km/sa, maksimum hız 10 km/sa.