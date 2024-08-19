Aydın’ın Çine, Söke ve Didim ilçelerinde 20 Ağustos 2024 Salı günü planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle, vatandaşların önlem alması gerekiyor.

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 20 Ağustos'ta planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Kesintiler, Çine, Söke ve Didim ilçelerinde farklı saatlerde gerçekleşecek ve çeşitli mahalleleri etkileyecek.

İşte kesinti programı:

Çine'de elektrik kesintisi

Saat: 09:00 - 15:00

Etkilenecek bölgeler: Çaltı Mahallesi (Çaltı Merkez Sokak), Cumalı Mahallesi (Cumalı Merkez Sokak), Çöğürlük Mahallesi (Menderes Sokak, Çöğürlük Sokak), Özeren Mahallesi (Özeren Merkez Sokak), Gökyaka Mahallesi, Dorumlar Mahallesi (Aktaş Sokak)

Söke'de elektrik kesintisi

Saat: 03:00 - 08:00

Etkilenecek bölgeler: Bağarası Mahallesi

Didim'de elektrik kesintisi (Sabah)

Saat: 09:30 - 10:30

Etkilenecek bölgeler: Akbük Mahallesi (3120. Cadde, 3109. Sokak, 3105. Sokak)

Saat: 09:30 - 10:30

Etkilenecek bölgeler: Akbük Mahallesi (3103. Sokak, 3144. Sokak, 3139. Cadde, 3105. Sokak, 3101. Sokak, 3095. Sokak, 3154. Sokak, 3146. Sokak)

Didim'de elektrik kesintisi (Öğle)

Saat: 14:00 - 15:00

Etkilenecek bölgeler: Akbük Mahallesi (1022. Sokak, 1028. Sokak, 1031. Sokak, 1033. Sokak, 1037. Sokak, 1024. Sokak)

Elektrik kesintisine karşı önlemlerinizi alın

Yaklaşan elektrik kesintilerinde mağduriyet yaşamamak için önceden bazı basit ama etkili önlemler alabilirsiniz. İşte elektrik kesintisine hazırlıklı olmanızı sağlayacak adımlar:

Bilgisayar ve modem gibi önemli cihazlar için kesintisiz güç kaynağı (UPS) bulundurun.

Telefon ve tablet gibi cihazlarınızı şarj edebilmek için taşınabilir şarj cihazlarınızı tam dolu tutun.

Ani voltaj dalgalanmalarından korunmak için hassas cihazlarınızı kesinti başlamadan önce kapatın ve fişlerini çekin.

El feneri, şarj edilebilir lamba veya mum gibi aydınlatma araçlarını kolay ulaşabileceğiniz bir yerde tutun.

Kesinti süresince buzdolabı ve derin dondurucuyu açmayarak gıdalarınızın bozulmasını önleyin.

Elektrik kesintisi sırasında su pompaları da çalışmayabilir. Yedek su bulundurmak iyi bir önlem olabilir.

Elektrik dağıtım şirketinden kesinti süresini öğrenerek, günlük planlarınızı buna göre düzenleyin.