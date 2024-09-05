Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 20 düzensiz göçmen ve 3 organizatör suçüstü yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, deniz kenarında gerçekleşen kaçak göçmen girişimi engellendi.

Operasyonun detayları

Operasyonda, 1 adet şişme bot, 1 adet bot motoru ve bir miktar döviz ile Türk Lirası ele geçirildi. Düzensiz göçmenler, yapılan adli ve idari işlemler sonrasında Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Organizatörler tutuklandı

Yakalanan organizatörler Ç.B., H.K. ve A.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.