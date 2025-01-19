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Ayvalık Belediyesi’nin Mahalle Buluşmaları devam ediyor

Ayvalık Belediyesi’nin Mahalle Buluşmaları devam ediyor

Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 20 Ocak 2025 Pazartesi günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

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