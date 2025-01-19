Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 20 Ocak 2025 Pazartesi günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191534
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarıcaova Mh. ( Sarıcaova Sk. SARICAOVA SOK. Sarıcaova Sk. SARICAOVA SOK. )
Musakolu Mh. ( Musakolu Sk. Musakolu Sk. )
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191535
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarıcaova Mh. ( Sarıcaova Sk. Sarıcaova Sk. )
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191538
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarıcaova Mh. ( Sarıcaova Sk. Sarıcaova Sk. )
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191889
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mursallı Mh. ( Coşkun Sk. Lozan Zafer Cd. Cumhuriyet Meydanı Fabrika Sk. Işık Sk. Cami Gç. Kaldırım Sk. Karanfil Sk. Kunuri Sk. Kilise Sk. Okul Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Uzun Sk. Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Üzümlü Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Şehitler Sk. Morkent 2. Sk. Ege Cd. Morkent 1. Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Bozok Sk. Belediye Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Coşkun Sk. Lozan Zafer Cd. Cumhuriyet Meydanı Fabrika Sk. Işık Sk. Cami Gç. Kaldırım Sk. Karanfil Sk. Kunuri Sk. Kilise Sk. Okul Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Uzun Sk. Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Üzümlü Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Şehitler Sk. Morkent 2. Sk. Ege Cd. Morkent 1. Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Bozok Sk. Belediye Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. )
Üzümlü Mh. ( Okul Cd. Okul Cd. )
Sultanhisar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3192180
- Saat : 10:00 - 17:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yağdere Mh. ( Yağdere Sk. )
Atça Mh.
Çobanlar Mh. ( Çobanlar Sk. )
Uzunlar Mh. ( Uzunlar Sk. )
Kılavuzlar Mh. ( Kepez Sk. Kocataş Sk. Kılavuzlar Sk. )
İncealan Mh. ( İncealan Sk. )
Demirhan Mh. ( Demirhan Sk. Bağarası Sk. )
Söke'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3193243
- Saat : 20:90 - 20:15
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa Mh. ( Kolej Sk. 1351 CD Kömürdamarı Mevkii Küme Evleri )
Ağaçlı Mh. ( Ağaçlı Ağaçlı Sk. )
Davutlar Mh.
Buharkent'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3193256
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menderes Mh. ( Menderes Cd. İstasyon Cd. Menderes Cd. İstasyon Cd. )