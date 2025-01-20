Aydın’da Pazartesi günü açık ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15°C’den 11°C’ye düşerken, rüzgar hafif esmeye devam edecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu ve detaylı analiz

15.00 - 18.00

Beklenen Hava: Açık

Açık Sıcaklık: 15°C

15°C Hissedilen Sıcaklık: 15°C

15°C Nem Oranı: %75

%75 Rüzgar: Ortalama hız 3 km/sa , maksimum hız 19 km/sa

Ortalama hız , maksimum hız Detay: Öğleden sonra sıcaklık 15°C ile günün en yüksek seviyelerine ulaşacak. Yüksek nem oranı hissedilir bir serinlik yaratabilir. Hafif esen rüzgar, açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer sunuyor.

18.00 - 21.00

Beklenen Hava: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 12°C

12°C Hissedilen Sıcaklık: 12°C

12°C Nem Oranı: %68

%68 Rüzgar: Ortalama hız 2 km/sa , maksimum hız 10 km/sa

Ortalama hız , maksimum hız Detay: Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 12°C’ye düşerken, nem oranı biraz azalıyor. Rüzgarın hafif esmesi akşam yürüyüşlerini keyifli hale getirebilir. Ancak serin hava nedeniyle ince bir mont ya da ceket önerilir.

21.00 - 24.00

Beklenen Hava: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 11°C

11°C Hissedilen Sıcaklık: 11°C

11°C Nem Oranı: %62

%62 Rüzgar: Ortalama hız 4 km/sa , maksimum hız 10 km/sa

Ortalama hız , maksimum hız Detay: Geceye doğru sıcaklık 11°C’ye kadar düşecek. Nem oranının daha da azalmasıyla hava biraz daha kuru hissedilecek. Hafif rüzgar etkisini sürdürecek, bu nedenle dışarıda bulunacaklar hafif serinliği dikkate almalı.

Aydın’da Pazartesi günü açık ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar öğleden sonra 15°C ile zirve yaparken, gece saatlerinde 11°C’ye kadar düşecek. Nem oranı akşam saatlerinden itibaren kademeli olarak azalacak ve rüzgar hızı düşük seviyelerde seyredecek.